Экономика

REGNUMREGNUMБолее 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму

Большинство жителей России (71%) уверены, что в начале 2020 года лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее (в 2019 году — 67%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось

Покупки, кредиты и вклады

В начале 2020 года 71% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее.
ВЦИОМ02:59

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Россияне стали массово экономить: копят деньги на «черный день»

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Россияне решили экономить

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Опрос: Большинство россиян предпочитают экономить

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ВЦИОМ: Россияне предпочитают не брать сейчас кредиты и делать крупные покупки

Piter.tv04:16

Покупки, кредиты и вклады

ВЦИОМ02:59

Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму

REGNUM02:51
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
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Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

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Общество

ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса

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Число жертв схода лавины в Турции увеличилось до 33 человек

Спасатели обнаружили тела 33 человек, которые погибли в результате схода лавины на востоке Турции.
Газета.Ru вчера в 09:34
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Военные РФ провели патрулирование Сирии без турецких коллег

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Хоккей

Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Коммерсантъ 14:03
Армия и оружие

На Синайском полуострове взорвали американский танк

Американский танк Сухопутных войск Египта был взорван на Синайском полуострове.
News.ru 13:26
Политика

В Чувашии создали новое министерство

Вновь созданному министерству переданы функции в сфере промышленности и электроэнергетики, которые исполняло министерство экономического развития, промышленности и торговли.
REGNUM 04:55
Кино

В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Peterburg2.ru 11:33
Политика

Трамп назвал процедуру импичмента адом

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «адом» процедуру импичмента, через которую его заставили пройти демократы.
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Происшествия

Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
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Общество

Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
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Футбол

Семак признал закономерность замены Малкома

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы своей команды над грузинским «Сабуртало» в контрольном матче объяснил, почему форвард Малком вышел в основном составе питерцев и отыграл лишь 30 минут.
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Онкобольной из Самары приходится ежедневно ездить за таблеткой

Самарский Минздрав объяснил, почему женщине с тяжелым онкологическим заболеванием приходится каждый день ездить в клинику, чтобы получить одну таблетку.
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Политика

Самолёт с российскими детьми вылетел из Сирии

В Россию с 2017 года уже вывезли более 100 детей из Сирии и Ирака.
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Общество

У Boeing 737 MAX выявлены новые проблемы с программным обеспечением

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Хоккей

Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне

Парламентская газета вчера в 07:14
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SpaceX планирует запустить Starship на высоту 20 км

Хайтек+ вчера в 04:37
Общество

Путин обсудит в Кремле вопросы науки и образования

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщала, что одним из ключевых на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию будет вопрос распределения бюджетных мест в регионах страны для развития высококвалифицированных кадров на местах.
ТАСС вчера в 16:01
Авто

«АвтоВАЗ» приостановит производство

Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
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Политика

«МиГ» и «Сухой» объединят для производства всей боевой авиации РФ

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Транспорт

Из-за метели закрыта часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области закрыта часть трассы М-4 «Дон». Ограничительные меры предприняты из-за метели и наледи.
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Футбол

Экс-игрок «Зенита» Паредес может уйти из «ПСЖ» в «Ювентус»

Аргентинский полузащитник французского «Пари Сен Жермен» Леандро Паредес может стать футболистом туринского «Ювентуса».
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Наука

Речь пингвинов соответствует законам естественных языков

Ученые проанализировали аудиозаписи речи африканских пингвинов и пришли к выводу, что их речь подчиняется лингвистическим законам естественных языков: законам Зипфа и Менцерата.
iReactor 12:11
Технологии

Huawei и Xiaomi решили создать конкурента Google Play

Китайские гиганты Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo объединяют усилия, чтобы создать платформу, призванную конкурировать с магазином Google Play, рассказали агентству Reuters информированные источники.
Forbes 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
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