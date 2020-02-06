Экономика

REGNUMREGNUMБолее 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму

Большинство жителей России (71%) уверены, что в начале 2020 года лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее (в 2019 году — 67%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось

Покупки, кредиты и вклады

В начале 2020 года 71% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее.
ВЦИОМ02:59

Подробнее о событии

Россияне стали массово экономить: копят деньги на «черный день»

Московский Комсомолец13:38

Россияне решили экономить

Lenta.ru07:52

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ВЦИОМ02:59

ВЦИОМ: россияне настроились максимально экономить

Вести.Ru04:33

ВЦИОМ: Россияне предпочитают не брать сейчас кредиты и делать крупные покупки

Piter.tv04:16

Опрос: Большинство россиян предпочитают экономить

Росбалт05:21

Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму

REGNUM02:51
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Технологии

Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным

По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Astera вчера в 04:50
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Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana

Салон выделяется лишь деталями: новым, более крупным дисплеем мультимедийной системы от кросс-купе Arkana, прямоугольными дефлекторами вентиляции вместо круглых и другим рулевым колесом.
Автоновости дня 03:20
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ZTE анонсировала новый флагман Axon 10s Pro

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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
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Комик показал Анну Седокову без фотошопа

Недавно Седокова разместила в Инстаграме фото с программы «Импровизация». В кадре певица лежит на полу с Антоном.
Вечерний курьер 01:48
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Лавров считает, что мировая экономика замедляется из-за коронавируса

Россия активно поддерживает консультации стран-экпортеров нефти в интересах стабилизации рынка нефти, в том числе с учетом последствий эпидемии коронавируса для мировой экономики.
ТАСС 17:04
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Ракета «Союз» с британскими спутниками OneWeb запущена с Байконура

Ракета выведет на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb. Это первый космический пуск России в 2020 году.
Коммерсантъ 16:49
Политика

Самолет с российскими детьми вылетел из Сирии в Москву

С авиабазы Хмеймим в Сирии вылетел самолет с российскими детьми.
РБК 16:14
Космос

16-летняя миссия телескопа «Спитцер» подошла к концу

В четверг, 30 января, из Центра управления НАСА отправили прощальный радиосигнал телескопу «Спитцер» (Spitzer), который наблюдал за Вселенной в инфракрасном диапазоне в течение 16 лет, сообщает пресс-служба НАСА.
Научная Россия 04 февраля в 01:33
Политика

Британия решила снять с России отдельные торговые санкции

По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России.
РБК 12:35
Экономика

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
РБК 16:00
Кино

Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Военная драма «1917» режиссёра Сэма Мендеса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как выдающийся британский фильм года.
RT на русском 02 февраля в 16:37
Футбол

ФИФА не подтвердила информацию об отстранении России от ЧМ-2022

Напомним, что ранее арабский канал beIN Sports заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило отстранить сборную России от участия в ЧМ-2022 и уже уведомило об этом российские власти.
ODDS.ru вчера в 05:34
Киберспорт

Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged

Faktom 04 февраля в 01:43
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Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову

Лезги газет 17:03
Происшествия

На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном

На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
Lenta.ru 16:21
Происшествия

В Индии из водопроводных кранов полился алкоголь

В индийском штате Керала из водопроводных кранов многоквартирного дома полился алкоголь.
Lenta.ru 15:43
Политика

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
РБК 15:15
Происшествия

Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20

Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.
Известия вчера в 20:22
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Samsung блокировала умные телевизоры, использующиеся в России, если они были выпущены для других регионов или государств.
Российская газета 16:33
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна вчера в 14:18
Общество

Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек

Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 09:13
Политика

Игорь Руденя принял участие в заседании президиума Госсовета РФ

Заседание посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, поставленных в майском Указе Президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства.
Tvtver.ru 11:10
Армия и оружие

Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках

В министерстве обороны США во вторник подтвердили размещение на подводных лодках баллистических ракет с ядерными боеголовками пониженной мощности для сдерживания России.
РИА Новости 04 февраля в 10:52
Авто

Дебютировал новый Cadillac Escalade

Новый Cadillac Escalade официально представили в Лос-Анджелесе.
Новые автомобили вчера в 04:27
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Обвиненный в госизмене россиянин изобличал иностранных разведчиков

Обвиненный в государственный измене 69-летний Виктор Королев изобличал иностранных разведчиков на территории России.
Lenta.ru 08:44
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Как Меган Маркл и принц Гарри устроились в Канаде

Громкое обсуждение отказа Меган Маркл и принца Гарри от исполнения своих королевских обязанностей стало тише.
Discover24 05:42
Технологии

Сколково просит 27 млрд на создание 6G

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Игрока «Рубина» Ташаева прооперировали в Германии

Новый Век 12:01
Армия и оружие

В НАТО пытаются доказать, что войска США в Европе только ради учений

Новостной фронт вчера в 02:37
Как работают Яндекс.Новости?
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