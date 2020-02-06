Экономика
REGNUMБолее 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму
Большинство жителей России (71%) уверены, что в начале 2020 года лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее (в 2019 году — 67%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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В начале 2020 года 71% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее.ВЦИОМ02:59
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