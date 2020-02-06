Экономика

REGNUMREGNUMБолее 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму

Большинство жителей России (71%) уверены, что в начале 2020 года лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее (в 2019 году — 67%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось

Покупки, кредиты и вклады

В начале 2020 года 71% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее.
ВЦИОМ02:59

Подробнее о событии

Россияне стали массово экономить: копят деньги на «черный день»

Московский Комсомолец13:38

Россияне решили экономить

Lenta.ru07:52

Покупки, кредиты и вклады

ВЦИОМ02:59

ВЦИОМ: россияне настроились максимально экономить

Вести.Ru04:33

ВЦИОМ: Россияне предпочитают не брать сейчас кредиты и делать крупные покупки

Piter.tv04:16

Опрос: Большинство россиян предпочитают экономить

Росбалт05:21

Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму

REGNUM02:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Общество

Названы самые активно потребляющие водку регионы России

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал самые активно потребляющие водку регионы России.
Lenta.ru вчера в 18:00
Футбол

«Зенит» с Малкомом в составе обыграл грузинский «Сабуртало»

Встреча завершилась крупной победой «Зенита» со счётом 4:0. Голы в матче на счету Алексея Сутормина, Вильмара Барриоса, Олега Шатова и Даниила Шамкина.
RT на русском 12:28
Гаджеты

Huawei Mate 30 Pro начнут продавать в России

RuNews24.ru 03 февраля в 20:06
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Известия 14:30
Спорт

Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой

Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
РИА Новости 10:03
Происшествия

В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

РИА Новости 10:28
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 14:08
Культура

Участники воронежского Платоновфеста приедут из 19 стран

Более 400 артистов из 19 стран мира примут участие в X международном Платоновском фестивале искусств.
Обозреватель Врн 04 февраля в 11:03
Кино

В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Peterburg2.ru 11:33
Общество

Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
РЕН ТВ 10:02
Здоровье

Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Вести.Ru 10:40
Политика

В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G

В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G.
Lenta.ru 14:44
Киберспорт

Metro: Exodus вернётся в Steam 15 февраля в 08:00 МСК

Годовая эксклюзивность Metro: Exodus для Epic Games Store подходит к концу, поэтому разработчики объявили точные время возвращения шутера в Steam: 15 февраля в 08:00 МСК.
Игромания.ру 10:26
Общество

Польша отказалась от российского угля

Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.
REGNUM 05:10
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru 00:58
Футбол

Хрустальный Дембеле. Пока каждый его матч обходится «Барселоне» в 1,8 миллиона евро

Воспитанник «Ренна» после дебютного сезона на профессиональном уровне летом 2016 года отправился в дортмундскую «Боруссию» за 15 миллионов евро и стал одной из звезд блестящей команды Томаса Тухеля.
Спорт-Экспресс 02:30
Политика

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Российская газета 09:09
Шоу-бизнес

Как Меган Маркл и принц Гарри устроились в Канаде

Громкое обсуждение отказа Меган Маркл и принца Гарри от исполнения своих королевских обязанностей стало тише.
Discover24 05:42
Шоу-бизнес

Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым

Газета.Ru 10:13
Происшествия

Замглавы Ступина задержали по делу о взятке в 10 млн рублей

По версии следствия, через посредника должностные лица получили от предпринимателей 10 млн рублей, чтобы с их фирмой заключили муниципальный контракт на работы по комплексному благоустройству дворовых территорий округа.
ТАСС 09:50
Шоу-бизнес

Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой

Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
ФАН вчера в 14:01
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России

Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Культуромания 03 февраля в 15:26
Шоу-бизнес

Дочь Успенской тайно покинула Россию

Московский Комсомолец 14:25
Шоу-бизнес

Супруга Петросяна жалуется на низкое давление

Помощница и супруга Евгения Петросяна посещает один из столичных центров красоты, чтобы разобраться с низким давлением.
Вести Подмосковья 02:57
Транспорт

В Ростовской области открыли движение на трассе М-4 «Дон»

На автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области возобновили движение. Ограничения сняли около 18 часов 6 февраля.
Rostov.ru 10:15
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ вчера в 18:49
Автоспорт

Первая команда «Формулы-1» показала свой новый болид на 2020 год

Первой свой новый гоночный болид для сезона 2020 года решилась показать американская команда «Формулы-1» Haas, 6 февраля снимки болида опубликовали на сайте команды.
Красная весна 15:31
Гаджеты

Представлен бюджетный конкурент Redmi 9A – смартфон Realme C3

Anonsens 15:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное