Экономика

REGNUMREGNUMБолее 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму

Большинство жителей России (71%) уверены, что в начале 2020 года лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее (в 2019 году — 67%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось

Покупки, кредиты и вклады

В начале 2020 года 71% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее.
ВЦИОМ02:59

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Россияне стали массово экономить: копят деньги на «черный день»

Московский Комсомолец13:38

Россияне решили экономить

Lenta.ru07:52

Покупки, кредиты и вклады

ВЦИОМ02:59

ВЦИОМ: россияне настроились максимально экономить

Вести.Ru04:33

ВЦИОМ: Россияне предпочитают не брать сейчас кредиты и делать крупные покупки

Piter.tv04:16

Опрос: Большинство россиян предпочитают экономить

Росбалт05:21

Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму

REGNUM02:51
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Хоккей

Зернов: обилие молодежи не является оправданием поражения от финнов в матче Еврохоккейтура

Наличие молодых игроков в сборной России по хоккею не является оправданием поражения от финнов в первом матче Шведских игр.
ТАСС Спорт 15:00
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Вести.Ru 07:44
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Магомеду Исмаилову.
RT на русском 06:11
Политика

В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете

Поправки в конституцию в части формирования Госсовета связаны с тем, чтобы основной закон отвечал уровню развития политической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:46
Шоу-бизнес

Милла Йовович стала многодетной мамой

Голливудская актриса Милла Йовович родила третьего ребенка. В семье Йовович и ее мужа, режиссера Пола Андерсона появилась третья дочка.
Вечерняя Москва 02 февраля в 21:55
Энергетика

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
РБК 13:13
Происшествия

СМИ сообщили о задержании в московском аэропорту пяти граждан Израиля

В московском аэропорту в среду, 5 февраля, задержали и депортировали пятерых граждан Израиля, передает Ynet со ссылкой на источники.
РБК 09:34
Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru 09:01
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
РБК 05:05
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 14:08
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду

Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Uznayvse.ru вчера в 16:13
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru 03 февраля в 07:30
Общество

В сети выставили на продажу персональные данные клиентов МФО

Отмечается, что база содержит в себе Ф.И.О. клиентов, их даты рождения, номера телефонов, паспортные данные, а также адреса электронной почты.
Мир новостей 05:13
Здоровье

Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Вести.Ru 10:40
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service вчера в 06:17
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во второй раз стали родителями

У Тарасовых подрастает дочь Милана, ей уже 1,5 года. Также у Дмитрия Костенка есть старшая дочка от первого брака по имени Ангелина.
Instanews Media 03:14
Спорт

Глава РУСАДА Ганус рассказал об угрозах в России

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что получал угрозы в России, передает Washington Post.
Газета.Ru 13:40
Общество

Стивен Кинг сместил Дарью Донцову с первого места по тиражам в России

Американский писатель Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов.
РБК 11:07
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить 24 опасных приложения

Владельцев смартфонов на Android предостерегают от опасности, которые несут в себе некоторые приложения и советуют их удалить.
ToDay News Ufa вчера в 14:35
Происшествия

В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки

Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
РИА Новости 14:36
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Здоровье

В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу

В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москва 24 04 февраля в 03:11
Армия и оружие

Первый фрегат с российским двигателем спустят на воду до 1 июля

Российский фрегат "Адмирал Головко" планируют спустить на воду до 1 июля 2020 года, заявил агентству ТАСС генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.
Вести.Ru вчера в 09:04
Происшествия

В ДНР перевернулся следовавший в Севастополь автобус

РБК 14:05
Общество

У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии

Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.
Независимая газета 12:30
Экономика

Россия стала второй по дешевизне бензина среди европейских стран

Россия со стоимостью бензина в 45,8 рублей за литр занимает второе место в Европе по дешевизне топлива.
Псковское агентство информации 03 февраля в 14:34
Политика

Своих не бросают: американец призвал США брать пример с России

Русские своих не бросают, в отличие от властей США, – неутешительный для американцев вывод сделал шеф бюро Washington Post в Китае.
РЕН ТВ 09:49
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Экспресс газета 07:03
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