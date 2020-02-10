Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что на осуществление единовременных выплат к 75-летию Победы выделят более 71 миллиарда рублей.

с чего всё началось

Мной дано поручение, чтобы к 18 февраля Минтруд подготовит все необходимые документы, чтобы их своевременно выпустить.

Правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

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