Общество
Российская газетаБолее 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы
На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Никаких заявлений подавать гражданам не надо - деньги придут автоматически в апреле-мае.
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Общество
В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире
В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
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Число зараженных коронавирусом иностранцев в Китае увеличилось до 27
Число иностранцев, заразившихся новой коронавирусной пневмонией в Китае, увеличилось до 27, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
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Напомним, об инциденте, который случился в омском роддоме № 1, рассказала, вероятно, одна из сотрудниц.
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Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую роль второго плана
В категории «Лучший актер второго плана» были также номинированы Том Хэнкс с фильмом «Прекрасный день по соседству», Аль Пачино за роль в киноленте «Ирландец», Джо Пеши из этой же картины и Энтони Хопкинс за роль в «Двух папах».
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Bluetooth на смартфонах Android оказался опасен. Что делать
Если на гаджете включён Bluetooth, уязвимость позволяет злоумышленникам удалённо запускать выполнение произвольных команд на устройствах с установленной Android 8 Oreo или Android 9 Pie.
Происшествия
Президент Казахстана поручил уволить допустивших беспорядки чиновников
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района Жамбылской области, где в минувшую пятницу произошли беспорядки.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Организаторы отменили концерты Наргиз в южных городах
Организаторы отменили концерты певицы Наргиз Закировой в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
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В МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен
В МИД России заявили, что, несмотря на санкции, проект газопровода "Северный поток - 2", находящийся сейчас в финальной стадии, будет завершен.
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
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В Челябинске открыли карантинный центр по коронавирусу
Ранее карантинные центры появились в Варненском и Сосновском районах, но из-за протестов местных жителей пункты решили закрыть.
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В Бразилии обнаружен вирус с неизвестным геномом
Только шесть из обнаруженных генов имеют отдаленное сходство с известными вирусными генами, задокументированными в публичных научных базах данных.
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Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
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Встреча Абэ и Путина может состояться в Москве 9 мая
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может посетить Москву для личного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о попытке Украины дестабилизировать ситуацию в Донбассе
"Командование вооруженных формирований Украины продолжает предпринимать попытки дестабилизации обстановки, а ежедневные обстрелы на Славяносербском направлении являются тому подтверждением", - заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
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Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок
В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.
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Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
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«ПСЖ» обыграл «Лион». Команды забили шесть голов на двоих
«ПСЖ» на своем поле переиграл «Лион» во встрече 24-го тура французской Лиги 1 со счетом 4:2.
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Певица МакSим может не вернуться на сцену
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