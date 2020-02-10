Общество

Российская газетаРоссийская газетаБолее 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Никаких заявлений подавать гражданам не надо - деньги придут автоматически в апреле-мае.
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Голикова сообщила о процедуре выплат для ветеранов к 75-летию Победы

РБК03:45

Голикова сообщила, что все выплаты к 75-летию Победы будут проведены автоматически

ТАСС02:21

На выплаты к юбилею Победы выделят 71 млрд рублей

Коммерсантъ02:17

Мишустин: более 71 млрд руб. направят на выплату ветеранам в апреле-мае

Интерфакс - Россия01:41

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском01:36

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

Известия01:34

Голикова: выплаты к юбилею Победы получат более миллиона россиян

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:29, Ашберн
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района Жамбылской области, где в минувшую пятницу произошли беспорядки.
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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
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