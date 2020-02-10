Общество

Российская газетаРоссийская газетаБолее 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Никаких заявлений подавать гражданам не надо - деньги придут автоматически в апреле-мае.
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На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

Газета.Ru04:31

Голикова сообщила о процедуре выплат для ветеранов к 75-летию Победы

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На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

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Интерфакс - Россия01:41

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском01:36

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Голикова сообщила, что все выплаты к 75-летию Победы будут проведены автоматически

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Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
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Турция произвела обстрел по сирийскому городу Саракиб в провинции Идлиб, который несколько дней назад вязал под контроль сирийская армия.
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Во всех школах Саратова продлен карантин. Дети не выйдут на занятия до 17 февраля.
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В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ

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