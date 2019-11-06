Общество
BFM.ruБолее 75% россиян не делают сбережений на пенсию
Подавляющее большинство жителей крупных городов России (75,5%) не откладывают деньги на пенсию. Эта модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 российских городах, пишет РБК.
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с чего всё началось
Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
Политика
Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
RT на русском 15:17
Происшествия
СМИ сообщили о попытке угона самолета в аэропорту Амстердама
В аэропорте Схипхол в Амстердаме на борту одного из самолетов произошла внештатная ситуация, сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.
Коммерсантъ 14:49
Экономика
Укрупнение предприятий: в России сократилась занятость в малом бизнесе
Сокращение численности работников в сфере малого и среднего бизнеса, зафиксированное по состоянию на октябрь 2019 года, обусловлено укрупнением предприятий, передают 7 ноября «Известия» со ссылкой на источник в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.
REGNUM 19:15
Армия и оружие
Российские подлодки защитят от ядерного удара
Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.
Газета.Ru 17:36
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Политика
В США сообщили, кто добывает сирийскую нефть в подконтрольной им зоне
Добыча нефти на подконтрольной Соединённым Штатам территории Сирии ведётся местными властями, заявили 6 ноября журналистам в Госдепартаменте США.
REGNUM 18:20
Футбол
Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»
После игры Виктор Михайлович Гончаренко сказал, что нужно дать игрокам побороться в таких матчах.
Спорт-Экспресс вчера в 10:35
Технологии
Seagate выпустит жёсткие диски на 20 ТБ в будущем году
Заявлено, что первые коммерческие модели с термомагнитной технологией записи HAMR выйдут в будущем году.
Игромания.ру 13:05
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 08:12
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Космос
Китай будет следить за своими проектами из космоса
В воскресенье Китай запустил спутник дистанционного зондирования Gaofen-7, который позволит в высоком разрешении следить за инфраструктурными проектами, которые реализуются в рамках проекта «Один пояс и один путь».
Profinance.ru 10:24
Космос
Boeing показала NASA проект аппарата для высадки астронавтов на Луну
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получило проект от одного из крупнейших американских производителей авиационной, космической и военной техники — компании Boeing.
Народные новости вчера в 20:15
Общество
В тюрьмах могут начать блокировать сотовую связь
Как сообщает издание со ссылкой на свой источник, в частности, органам МВД совместно с Федеральной службой исполнения наказаний, Федеральной службой безопасности и Роскомнадзором было поручено до 30-го июля 2020-го года проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством.
Tkgorod.ru 02:46
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Наука
Ученые предрекли людям «неописуемые страдания»
В течение 40 лет ученые анализировали данные о потреблении энергии, температуре поверхности Земли, росте народонаселения, темпах уничтожения лесов, массе полярных льдов, внутреннем валовом продукте и выбросах углекислого газа.
9111.ru 04:18
Происшествия
В Приморье в районе поиска пропавших рыбаков нашли перевернутую лодку
Спасатели в районе поисков шести пропавших в Приморье рыбаков обнаружили с воздуха похожий на лодку предмет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 00:21
Политика
Украина заявила, что победила Россию
Недалекий министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий (почему недалекий, объясню) заявил, что международные гидрографические организации из Норвегии и Великобритании изъяли некие выпущенные Россией навигационные карты вод Украины из своих каталогов.
Rusvesna.su 19:13
Происшествия
В Кемерово пытались застрелить известного адвоката
В Кемерово госпитализирован известный местный адвокат Сергей Учитель, пострадавший при попытке покушения.
Московский Комсомолец 09:43
Политика
Путин объяснил смысл замены «Википедии» российской энциклопедией
Путин сказал, что ресурс лучше заменить российским аналогом.
Пятый канал вчера в 14:42
Здоровье
Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера
Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
Регион online вчера в 07:00
Происшествия
Возбуждено второе уголовное дело в отношении экс-мэра Игоря Пушкарева
Согласно материалам уголовного дела, бывшему чиновнику за предоставленные ООО «Флагман-Авто» преимущества инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, а также присвоение чужого имущества в особо крупном размере.
ВЕСТИ: Приморье 13:17
Футбол
Красная карточка Сон Хын Мина за фол на Гомеше отменена
Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.
Sports.ru вчера в 12:18
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
РБК 16:00
Космос
Ученые вырастили культурные растения на «марсианском» и «лунном» грунте
Naked Science 31 октября в 19:02
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам
Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта.
REGNUM 12:02
Происшествия
Более 30 населенных пунктов подтопило в Новгородской области
Управление МЧС России по Новгородской области сообщило о том, что паводок в этом регионе привел к подтоплению 9 районов и 32 населённых пунктов.
Rostov gazeta 07:38
Экономика
Экспорт автомобилей из России вырос на треть
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь–декабрь) вырос почти на 30%.
Известия 04:38