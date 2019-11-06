Общество
КоммерсантъБолее 75% россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК. Регулярно откладывает средства 8% респондентов, периодически — 16%. 40% опрошенных хотели бы начать, но у них нет финансовой возможности.
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с чего всё началось
Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.РБКвчера в 23:00
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На пенсию копят меньше четверти россиян. И это только в крупных городах
Деловой квартал (Екатеринбург)00:55
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Транспорт
«Аэроэкспрессы» до Шереметьево будут интегрированы в МЦД
Стартовой точкой отправления поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово - Лобня) будет Одинцово, нынешняя станция отправления, Белорусский вокзал, станет промежуточной остановкой, рассказала в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
РИА Новости 01:07
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 14:59
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры–Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Политика
Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским
Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия вчера в 21:25
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru вчера в 08:30
Политика
Столтенберг пообещал взять Украину в НАТО
Генсек НАТО отметил, что все прочие члены Альянса согласны принять в свои ряды Украину, а кроме того — и не таких принимали, отмечает Столтенберг: ранее, например, в состав НАТО вошла Черногория, а скоро в Альянс войдет Северная Македония (единственная страна в мире, которая ради членства в НАТО согласилась изменить свое название).
Хакасия-Информ 00:25
Общество
В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков
В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
REGNUM 00:12
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Единоборства
Комиссия запретила Ковалеву драться до января
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.
Матч ТВ вчера в 07:11
Автоспорт
«Рено» может уйти из Формулы-1 перед сезоном-2020
Новый руководитель "Рено" Клотильда Дельбо, возглавившая французский концерн и продвигаемая лично президентом Франции Эммануэлем Макроном, против участия "Рено" в Формуле-1 в качестве заводской команды, передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 20:00
Здоровье
5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез
Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru 04 ноября в 12:18
Происшествия
Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда
Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:15
Гаджеты
Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch
Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.
The GEEK вчера в 03:38
Происшествия
Пугачеву и Галкина не допросят по делу о теракте на концерте Киркорова
Как сообщила газета «Коммерсант», в суд в Махачкале повторно поступило уголовное дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года.
Телеканал 360° вчера в 01:48
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Футбол
Егоров: арбитр Вилков ошибся в начале матча «Зенита» с ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков должен был показать жёлтую карточку нападающему «Зенита» Сердару Азмуну в самом начале матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.
News.ru вчера в 05:44
Футбол
«Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов
RT на русском вчера в 17:02
Общество
Москва и Пекин согласовали дату запуска газопровода «Сила Сибири»
Говорит Москва вчера в 06:59
Авто
Toyota представила бюджетный кроссовер дешевле миллиона рублей
Компания Toyota рассекретила модель Raize, которая стала самым доступным кроссовером марки.
Журнал Авто.ру вчера в 03:54
Хоккей
Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
Нева Спорт 00:13
Политика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на 22 миллиарда долларов
Как отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, у Киева есть претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов.
Sputnik Таджикистан вчера в 09:37
Транспорт
В СЗФО произошли задержки дальних поездов из-за непогоды
Невские Новости вчера в 20:02
Общество
РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах
Правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция.
Ведомости вчера в 19:18
Общество
Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов.
Lenta.ru вчера в 15:08
Происшествия
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Общество
Роскачество проверило ванильный зефир
Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:09
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
RT на русском 04 ноября в 09:44
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU вчера в 08:54
Политика
Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы
Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.
Взгляд.ру вчера в 18:58