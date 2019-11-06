Общество

КоммерсантъКоммерсантъБолее 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК. Регулярно откладывает средства 8% респондентов, периодически — 16%. 40% опрошенных хотели бы начать, но у них нет финансовой возможности.
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с чего всё началось

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.
РБКвчера в 23:00

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Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

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РБКвчера в 23:00

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Коммерсантъ01:13
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