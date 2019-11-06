Общество

КоммерсантъКоммерсантъБолее 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК. Регулярно откладывает средства 8% респондентов, периодически — 16%. 40% опрошенных хотели бы начать, но у них нет финансовой возможности.
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с чего всё началось

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.
РБКвчера в 23:00

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Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

RT на русском02:19

Более 75% россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Известия01:33

На пенсию копят меньше четверти россиян. И это только в крупных городах

Деловой квартал (Екатеринбург)00:55

Большинство россиян не откладывает на пенсию

URA.Ru01:08

У россиян не нашли накоплений на пенсию

Lenta.ru00:47

Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Коммерсантъ01:13

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

РБКвчера в 23:00
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Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Происшествия

Впавшая в кому экс-жена Цеповяза оставила записку

На имущество Натальи, которая по условиям брачного договора с Цеповязом является директором агрофирмы «Слава Кубани», наложен арест.
Известия 08:36
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

REGNUM 07:48
Политика

«Газпром» назвал два условия для нового транзитного контракта с Киевом

Глава "Газпрома" Алексей Миллер пояснил, какие "принципиально важные" вопросы необходимо решить перед заключением контракта на транзит российского газа в Европу через Украину в 2020 году.
Газета.Ru 09:03
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Происшествия

Отец Шамсутдинова: действия сына были ответом на насилие

Как передает "Интерфакс", Салимчан Шамсутдинов подчеркнул, что в беседе Рамиль не говорил о деталях происшедшего, но дал понять, что действовал осознанно, поскольку дал ответ на насилие против себя.
Вести.Ru 08:13
Наука

Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Происшествия

Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
Вести.Ru 07:19
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Политика

Медведев уволил замглавы Минприроды России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Минприроды Владимира Логинова.
Известия 04:48
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Происшествия

Михаила Светова вызвали на допрос в СК

Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
ТАСС 05:34
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Общество

Кипр отнимет «золотые» паспорта, выданные за инвестиции

Вложил 5 млн евро в недвижимость в Айя-Напе и получил так называемый золотой паспорт, то есть гражданство Кипра в обмен на инвестиции.
BFM.ru вчера в 23:11
Футбол

Хорватский футболист получил красную карточку за убийство курицы

23-летний футболист Иван Газдек получил прямую красную карточку за то, что он ударил насмерть выбежавшую на поле курицу.
Матч ТВ 09:06
Происшествия

После дела о «пьяном» мальчике уволился главный судмедэксперт Подмосковья

Главный судмедэксперт Подмосковья Владимир Клевно уволился по собственному желанию, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник в правительстве Московской области.
Газета.Ru 08:42
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади

Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 07:04
Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Политика

Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Культура

Умер актер Жигалин из «Улицы разбитых фонарей»

Народные новости 04:28
Политика

Путин назвал задачи уникального оружия России

Задача новейших систем российского вооружения заключается «исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз», заявил президент России Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
Lenta.ru 06:29
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Спорт

Дисквалифицированным за допинг могут запретить занимать госдолжности

Министерство спорта России предложило запретить занимать государственные должности в России дисквалифицированным за допинг лицам.
Известия 08:27
Общество

КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции

Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.
Известия 08:14
Политика

В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен

Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Происшествия

В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома

Следственный комитет в Челябинской области проводит проверку по факту беременности сразу трех воспитанниц детского дома.
Известия 08:14
Экономика

Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года

Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).
РБК 09:01
Экономика

Чистая прибыль «Роснефти» выросла на 20 процентов

С начала года EBITDA (прибыль компании до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) увеличилась на 1,5% в рублевом выражении по сравнению с показателем прошлого года - до 1 617 млрд рублей, и на 7,6% в третьем квартале - до 554 млрд рублей.
Комсомольская правда 07:15
Общество

Умер известный российский генетик Константин Скрябин

Известный российский генетик, академик РАН Константин Скрябин умер на 72-м году жизни. Об этом РИА Новостям сообщили в РАН.
Мойка78 07:08
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