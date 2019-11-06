Общество
РБКБольшинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
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с чего всё началось
Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.РБКвчера в 23:00
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На пенсию копят меньше четверти россиян. И это только в крупных городах
Деловой квартал (Екатеринбург)00:55
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Российский астроном открыл первую межзвездную комету
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От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
По информации немецкого издания, коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ подготовили поправки в законодательство, которые смягчат Газовую директиву ЕС в отношении балтийского газопровода из России в Германию.
Евразия Daily 03:38
Происшествия
В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу
В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
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Итоги исследования Роскачества говорят о том, что в зефире всех проверенных торговых марок диоксида серы больше 10 мг/кг.
RuNews24.ru 02:44
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Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Общество
ВЦИОМ: все меньше россиян доверяют полиции
Как сообщили социологи, сотрудникам полиции своего региона доверяют 54% респондентов, при этом в прошлом году показатель составлял 57%, а в 2017 году - 67%.
Московский Комсомолец 06:59
Культура
Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»
В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.
ТВ Центр 04:55
Энергетика
Миллер назвал условия нового транзитного контракта с Украиной
Если Украина не завершит эту работу к новому году, Газпром согласен продлить действующий транзитный договор на переходный период и учесть условия на рынке, отметил глава компании.
REGNUM 06:48
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
Политика Сегодня вчера в 08:19
Здоровье
Врачи ответят за неправильное лечение пациента
Истицы посчитали, что врач не провел необходимого обследования, не собрал нужные анализы, поставил неправильный диагноз и назначил неверное лечение.
Живая Кубань 05:57
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер»: букмекеры назвали фаворита матча
По мнению букмекеров, фаворитом матча является «Динамо», шансы которого оцениваются коэффициентом 2,4. Поставить на успех «Шахтера» можно за 2,9. В процентах вероятности это 40% и 32%.
Bookmaker-ratings.ru 06:23
Спорт
Глава РУСАДА назвал виновников в допинговом скандале
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал виновников в допинговом скандале.
Газета.Ru 06:57
Общество
Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов
В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:07
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
Больше всего получают на Чукотке (99 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тыс. руб.) и Москве (97,2 тыс. руб.).
РБК 03:58
Гаджеты
AnTuTu назвал самые производительные смартфоны среднего класса
Специалисты AnTuTu рассказали о самых мощных смартфонах из среднего ценового сегмента, которые тестировались в прошлом месяце.
Газета DAILY 04 ноября в 12:15
Политика
Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире
Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
RT на русском 06:24
Происшествия
Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова
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«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»
Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров.
Коммерсантъ вчера в 09:39
Политика
В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии
По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.
Московский Комсомолец вчера в 16:26
Авто
Интерьер новой Skoda Octavia показали на первых фото
Компания Skoda продолжает дразнить своих покупателей, поочередно выпуская тизеры нового поколения популярной модели Octavia.
Daily-Motor.Ru 05:45
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53