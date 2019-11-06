Общество

РБКРБКБольшинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
Читать в источнике
Комментировать607
с чего всё началось

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

RT на русском02:19

На пенсию копят меньше четверти россиян. И это только в крупных городах

Деловой квартал (Екатеринбург)00:55

Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Коммерсантъ01:13

Большинство россиян не откладывает на пенсию

URA.Ru01:08

У россиян не нашли накоплений на пенсию

Lenta.ru00:47

Более 75% россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Известия01:33

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Космос

Российский астроном открыл первую межзвездную комету

Комсомольская правда вчера в 09:34
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

По информации немецкого издания, коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ подготовили поправки в законодательство, которые смягчат Газовую директиву ЕС в отношении балтийского газопровода из России в Германию.
Евразия Daily 03:38
Происшествия

В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу

В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Общество

Эксперты Роскачества нашли аллергены в ванильном зефире

Итоги исследования Роскачества говорят о том, что в зефире всех проверенных торговых марок диоксида серы больше 10 мг/кг.
RuNews24.ru 02:44
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Общество

ВЦИОМ: все меньше россиян доверяют полиции

Как сообщили социологи, сотрудникам полиции своего региона доверяют 54% респондентов, при этом в прошлом году показатель составлял 57%, а в 2017 году - 67%.
Московский Комсомолец 06:59
Культура

Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»

В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.
ТВ Центр 04:55
Энергетика

Миллер назвал условия нового транзитного контракта с Украиной

Если Украина не завершит эту работу к новому году, Газпром согласен продлить действующий транзитный договор на переходный период и учесть условия на рынке, отметил глава компании.
REGNUM 06:48
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка

Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
Политика Сегодня вчера в 08:19
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Lenta.ru 02:50
Здоровье

Врачи ответят за неправильное лечение пациента

Истицы посчитали, что врач не провел необходимого обследования, не собрал нужные анализы, поставил неправильный диагноз и назначил неверное лечение.
Живая Кубань 05:57
Футбол

«Динамо» Загреб — «Шахтер»: букмекеры назвали фаворита матча

По мнению букмекеров, фаворитом матча является «Динамо», шансы которого оцениваются коэффициентом 2,4. Поставить на успех «Шахтера» можно за 2,9. В процентах вероятности это 40% и 32%.
Bookmaker-ratings.ru 06:23
Спорт

Глава РУСАДА назвал виновников в допинговом скандале

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал виновников в допинговом скандале.
Газета.Ru 06:57
Общество

Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов

В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:07
Политика

Путин рассказал о предназначении уникального оружия России

Газета.Ru 06:38
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Происшествия

Подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявили в розыск

Газета.Ru 06:07
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей

Больше всего получают на Чукотке (99 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тыс. руб.) и Москве (97,2 тыс. руб.).
РБК 03:58
Гаджеты

AnTuTu назвал самые производительные смартфоны среднего класса

Специалисты AnTuTu рассказали о самых мощных смартфонах из среднего ценового сегмента, которые тестировались в прошлом месяце.
Газета DAILY 04 ноября в 12:15
Политика

Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире

Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
RT на русском 06:24
Происшествия

Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
РИА Новости 05:49
Экономика

«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»

Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров.
Коммерсантъ вчера в 09:39
Политика

В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии

По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.
Московский Комсомолец вчера в 16:26
Авто

Интерьер новой Skoda Octavia показали на первых фото

Компания Skoda продолжает дразнить своих покупателей, поочередно выпуская тизеры нового поколения популярной модели Octavia.
Daily-Motor.Ru 05:45
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости 00:53
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Газета.Ru 00:44
Общество

Умер литературный критик Лев Аннинский

РБК 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное