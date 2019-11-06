Общество
КоммерсантъБолее 75% россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК. Регулярно откладывает средства 8% респондентов, периодически — 16%. 40% опрошенных хотели бы начать, но у них нет финансовой возможности.
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с чего всё началось
Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.РБКвчера в 23:00
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На пенсию копят меньше четверти россиян. И это только в крупных городах
Деловой квартал (Екатеринбург)00:55
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