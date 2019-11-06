Общество

КоммерсантъКоммерсантъБолее 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК. Регулярно откладывает средства 8% респондентов, периодически — 16%. 40% опрошенных хотели бы начать, но у них нет финансовой возможности.
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с чего всё началось

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.
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РБКвчера в 23:00
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На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
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90-летнего профессора осудили за ловлю рыбы на коноплю

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HBO создала картонную коробку для просмотра сериалов

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Первые симптомы рака печени назвали врачи

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Средняя пенсия во Франции одна из самых высоких в Европе и составляет 1389 евро в месяц (97 230 рублей), в США - 1160 долларов (73 080 рублей); китайский городской житель на пенсии получает в среднем 2500 юаней (24 600 рублей).
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Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
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В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране

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Футболисты «Наполи» отказались общаться с прессой после матча ЛЧ

Футболисты «Наполи» не стали давать комментарии журналистам после матча с «Зальцбургом» (1:1), который состоялся вчера в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР

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Тренировать роботов для строительства лунной базы предложили на Эльбрусе

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