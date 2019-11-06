Общество

КоммерсантъКоммерсантъБолее 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК. Регулярно откладывает средства 8% респондентов, периодически — 16%. 40% опрошенных хотели бы начать, но у них нет финансовой возможности.
Читать в источнике
Комментировать664
с чего всё началось

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Опрос показал, что более 75% россиян не делают пенсионных накоплений

ТАСС04:57

Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

RT на русском02:19

Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Коммерсантъ01:13

Более 75% россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Известия01:33

Большинство россиян не откладывает на пенсию

URA.Ru01:08

У россиян не нашли накоплений на пенсию

Lenta.ru00:47

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 18:33, Вашингтон
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Происшествия

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

РБК 17:42
Авто

Skoda показала салон новой Octavia

Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.
AutoNews 03:47
Политика

В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
Происшествия

В Челябинской области проверят детдом, где забеременели три девушки

Интерфакс 06:07
Футбол

«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»

Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".
РИА Новости 17:12
Футбол

Рэмси извинился перед Роналду за отобранный гол

Полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи высказался о своем голе, который он оформил в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с московским "Локомотивом".
Газета.Ru 16:36
Происшествия

Отбившейся ножом от насильника жительнице Химок смягчили обвинение

Газета.Ru 10:03
Экономика

ЕБРР понизил прогноз роста экономики России в 2019 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз по росту экономики России на 2019 год с 1,5 до 1,1%.
RT на русском 13:31
Космос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь приедет в Омск

Новый Омск 04 ноября в 03:00
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Происшествия

Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Политика

Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Политика

Украина запретила ввоз устаревших вагонов из России

Правительство Украины запретило ввоз устаревшего подвижного состава из России.
Московский Комсомолец 09:25
Политика

Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 17:00
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 11:09
Происшествия

Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества

По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
ТАСС 13:15
Футбол

Абраам Хашманян возглавил сборную Армении

Новым главным тренером сборной Армении стал Абраам Хашманян, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.
Спорт-Экспресс 10:22
Технологии

Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем

Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
Известия Мордовии 18:27
Армия и оружие

«Аллигаторы» и «Буки» стали противниками на учениях в Египте

Миг-29 и Ка-52 "Аллигатор" Военно-воздушных сил Египта отработали групповой авиаудар во время проведения совместных российско-египетских учений войск ПВО "Стрела дружбы — 2019", которые проводятся под Каиром.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Общество

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Армия и оружие

Российские подлодки защитят от ядерного удара

Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.
Газета.Ru 17:36
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Наука

На основе селена создали препараты для борьбы с гниением картофеля

Сотрудники Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН синтезировали новые соединения на основе селена, которые могут эффективно бороться с кольцевой гнилью картофеля.
Индикатор 06:32
Космос

Разработана магическая перчатка для космонавтов

Регулировка давления в перчатке не дала нужного результата, поэтому ученые пошли совершенно другим путем и создали настоящую магическую перчатку.
Популярная механика вчера в 06:28
Кино

Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи

Актуальные Новости 02:34
Спорт

WADA получило ответы от России на все вопросы

Накануне, 5 ноября, немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что российская сторона предоставила WADA неполный отчет о случаях манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории, ответив только на 23 вопроса из 31.
Известия 11:13
Технологии

Появилась информация о первом «умном» телевизоре Nokia

Astera 15:47
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное