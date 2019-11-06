Общество
ИзвестияБолее 75% россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Большинство жителей крупных городов России — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию. Об этом 6 ноября сообщил РБК со ссылкой на опрос Райффайзенбанка. Регулярно пенсионные накопления делают 8,3% россиян, а 16,3% — откладывают на пенсию, когда появляются свободные деньги.
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с чего всё началось
Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.РБКвчера в 23:00
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На пенсию копят меньше четверти россиян. И это только в крупных городах
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