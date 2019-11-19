Экономика
ТВ ЦентрБолее 7 часов переговоров: что обсудили Медведев и премьер Белоруссии
В этом году исполнится 20 лет со дня его создания. По мнению российского премьера, в двусторонних отношениях пока хватает проблем, которые сдерживают торговлю и инвестиции. Речь идет об условиях субсидирования, кредитования и доступа к госзакупкам.
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Кино
Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Хоккей
Форвард системы «Лос-Анджелеса» может перейти в «Авангард». Пока это не Ковальчук
Политика
В партии Зеленского вспыхнул очередной секс-скандал
Фрагмента разговора народных депутатов из фракции "Слуга народа" широко разошелся в Сети и был опубликован на Youtube.
Происшествия
Опубликовано видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
Опубликовано видео с места провала автомобиля в яму с кипятком в Пензе, в результате которого погибли два человека.
Общество
Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Общество
Для российских студентов до 30 лет могут ввести льготы на перелеты
В Госдуму поступило предложение ввести для российских студентов и аспирантов льготные цены на билета на внутренние рейсы.
Футбол
На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией
Два или три матча в группе Россия на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге (хозяина игры с Данией определит жеребьевка).
Общество
Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер
Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Политика
Трамп назвал слушания по его импичменту позором
Американский президент Дональд Трамп назвал позорными слушания по его импичменту в конгрессе.
Путешествия
Спрос россиян на новогодние туры значительно вырос
Спрос на отдых во время новогодних каникул 2020 года среди россиян значительно вырос.
Космос
Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне
Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
Здоровье
Единый стандарт бережливых поликлиник придумали в Минздраве
Напомним, в ноябре 2016 года Минздрав запустил проект «Бережливая поликлиника», который подразумевает улучшение работы и качества услуг медицинских учреждений.
Культура
Дженнифер Лопес утверждает, что за «Стриптизерш» ей не заплатили
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала в интервью GQ, что ей не заплатили за то, что она продюсировала фильм и сыграла в нем одну из главных ролей.
Авто
Названы пятилетние бизнес-седаны с лучшей остаточной стоимостью
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о помощи СССР словацкому восстанию
Политика
В Кремле приняли решение по новой системе выборов в Госдуму
В Кремле решили не менять соотношение числа депутатов-списочников и одномандатников. Об этом сообщили источники РБК.
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
Космос
Составлена первая карта поверхности Титана
Ученые из США составили на основе данных миссии «Кассини» первую карту поверхности спутника Сатурна Титана, пишет журнал Nature Astronomy.
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в бикини поразила поклонников тонкой талией
Поклонники на снимках отметили тонкую талию Анфисы и выразили ей восхищение.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
Рост атмосферного давления угрожает самочувствию метеозависимых людей
Значительный рост атмосферного давления в РФ угрожает самочувствию метеозависимых людей.