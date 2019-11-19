Экономика

ТВ ЦентрТВ ЦентрБолее 7 часов переговоров: что обсудили Медведев и премьер Белоруссии

В этом году исполнится 20 лет со дня его создания. По мнению российского премьера, в двусторонних отношениях пока хватает проблем, которые сдерживают торговлю и инвестиции. Речь идет об условиях субсидирования, кредитования и доступа к госзакупкам.
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Более 7 часов переговоров: что обсудили Медведев и премьер Белоруссии

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