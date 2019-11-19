Экономика

ТВ ЦентрТВ ЦентрБолее 7 часов переговоров: что обсудили Медведев и премьер Белоруссии

В этом году исполнится 20 лет со дня его создания. По мнению российского премьера, в двусторонних отношениях пока хватает проблем, которые сдерживают торговлю и инвестиции. Речь идет об условиях субсидирования, кредитования и доступа к госзакупкам.
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Туман рассеялся

Российская газета15:22

Медведев: Россия ожидает восстановления объема товарооборота с Белоруссией к концу года

ТАСС06:14

Медведев «прямо сказал» премьеру Белоруссии о системных проблемах

Росбалт07:28

Медведев: белорусский экспорт в Россию вырос почти на 4%

Аргументы и Факты07:10

РФ ожидает восстановления объема товарооборота с Белоруссией к концу года

REGNUM06:23

Более 7 часов переговоров: что обсудили Медведев и премьер Белоруссии

ТВ Центр14:34

Медведев призвал создавать равные условия для российских и белорусских фирм

РИА Новости05:55
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Политика

Германия напомнила об обещаниях Путина по транзиту газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту России Владимиру Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину в будущем для нее «очень важная тема», отметил он.
РБК 11:42
Происшествия

Двое рабочих погибли из-за обвала на кладбище в Мурманской области

Газета.Ru 15:56
Авто

Названы пятилетние бизнес-седаны с лучшей остаточной стоимостью

Автоновости дня вчера в 08:40
Фигурное катание

Орсер рассказал о работе Медведевой над четверными прыжками

Газета.Ru 15:55
Футбол

Сан-Марино — Россия 0:4 (2-й тайм)

Фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 15:34
Общество

Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян

Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:03
Общество

Forbes составил рейтинг лучших российских работодателей

Группа компаний "Норильский никель" заняла первое место в списке 50 лучших российских работодателей по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного журналом во вторник.
ТАСС 01:42
Музыка

София Ротару возобновляет выступления в России

Примечательно, что музыкальная премия в прошлом году состоялась без участия Софии Ротару из-за введенного экс-президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране.
Слово и Дело 13:16
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края

СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Известия 10:26
Происшествия

Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге

Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
ТАСС 08:53
Политика

Тимошенко пригласила Зеленского на «корпоратив»

Аргументы недели 07:42
Футбол

Нобель: «Есть договоренность — „Локомотив“ не будет препятствовать отъезду Ал. Миранчука в Европу»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян в новом выпуске подкаста Sport24 поделился мнением о будущем полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука.
Sport24.ru 13:58
Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM 03:01
Происшествия

В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка

RT на русском 14:50
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

iReactor 14:03
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Театры

Актеры МХАТа имени Горького попросили Путина защитить

Труппа МХАТа имени Горького обратились к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросила защитить театр от "агрессивной кампании клеветы".
Московский Комсомолец 12:30
Футбол

Юношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020

Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) пробилась в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы.
Евро-футбол.ру 10:05
Путешествия

В АТОР рассказали о росте спроса россиян на новогодние туры

Ломидзе уточнила, что в 2018 году туры бронировали накануне каникул, а в 2019 году туры в Краснодарский край, Кавминводы и Крым забронировали в конце октября, сообщает телеканал «360».
Известия 09:36
Кино

Кристиан Бэйл рассказал, почему не будет больше играть Бэтмена

Кристиан Бэйл рассказал, почему у трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, где он сыграл главную роль, не было продолжения, сообщает Toronto Sun.
РИА Новости 06:34
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости 10:20
Общество

В доме Гитлера разместят отделение полиции

Власти Австрии выкупили дом в городе Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.
News.ru 15:00
Футбол

Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
РИА Новости 14:46
Футбол

Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

Sport24.ru 09:04
Армия и оружие

ВСУ открыли огонь по Петровскому с позиций, где были выведены войска

ТК Звезда 06:20
Политика

Суд ООН обязал Россию ответить на иск Украины

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 13:45
Общество

ПФР подтвердил право более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право более 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы.
RT на русском 10:42
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