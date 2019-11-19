Экономика

ТВ ЦентрТВ ЦентрБолее 7 часов переговоров: что обсудили Медведев и премьер Белоруссии

В этом году исполнится 20 лет со дня его создания. По мнению российского премьера, в двусторонних отношениях пока хватает проблем, которые сдерживают торговлю и инвестиции. Речь идет об условиях субсидирования, кредитования и доступа к госзакупкам.
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Более 7 часов переговоров: что обсудили Медведев и премьер Белоруссии

ТВ Центрвчера в 14:34

Медведев «прямо сказал» премьеру Белоруссии о системных проблемах

Росбалтвчера в 07:28

Медведев: Россия ожидает восстановления объема товарооборота с Белоруссией к концу года

ТАССвчера в 06:14

РФ ожидает восстановления объема товарооборота с Белоруссией к концу года

REGNUMвчера в 06:23

Россия сможет восстановить объемы товарооборота с Белоруссией к концу года

ГЛАС.RUвчера в 06:18

Медведев: белорусский экспорт в Россию вырос почти на 4%

Аргументы и Фактывчера в 07:10

Медведев призвал создавать равные условия для российских и белорусских фирм

РИА Новостивчера в 05:55
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Происшествия

На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

Отмечается, что у подозреваемых изъяли шесть лодок, средства связи и навигации, а также около полутора тонн незаконно добытой рыбы разных видов.
РИА Новости вчера в 23:08
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК вчера в 18:01
Политика

Волкер заявил, что не верит обвинениям в коррупции против Байдена

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не верит обвинениям в коррупции против бывшего вице-президента Джо Байдена.
REGNUM вчера в 20:26
Футбол

Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

РИА Новости 01:43
Политика

Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
РБК вчера в 08:35
Политика

Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории

По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Вести.Ru 01:51
Общество

Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время

Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
REGNUM вчера в 22:53
Политика

Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Lenta.ru вчера в 11:10
Авто

Aston Martin представил кроссовер Aston Martin DBX

Aston Martin DBX – первый серийный кроссовер за всю 106-летнюю историю Aston Martin, дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Автоновости дня 00:10
Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте назвали главную причину возникновения рака, сообщает MedicalXpress.
Российская газета 00:36
Общество

Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить

Вопросы реструктуризации штрафов со стороны заказчиков были затронуты на прошедшем во вторник совещании в Государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева под руководством вице-премьера Юрия Борисова.
Ведомости вчера в 16:18
Авто

Российские «Газели» начнут собирать на Филиппинах

На Филиппинах начала работу программа по обновлению парка общественного транспорта, в рамках которой планируется начать сборку микроавтобусов на базе российской ГАЗель Next.
Car.ru вчера в 23:18
Происшествия

В Тюменской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

Российская газета 01:11
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor вчера в 14:03
Общество

Россия может ограничить импорт детских молочных смесей

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
Ведомости 00:23
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Известия вчера в 23:26
Политика

Зеленский заявил о пользе лишения Тимошенко «сладенького»

Раз в пять лет Тимошенко Юлия Владимировна уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе прокомментировал Зеленский Президент страны пошутил, что Тимошенко похорошела после того, как ей перестали давать "сладенького".
Piter.tv вчера в 05:51
Происшествия

Финансовые проблемы историка Соколова могли толкнуть его на убийство

Обвиняемый в убийстве сожительницы доцент СПбГУ Олег Соколов испытывал финансовые проблемы, что и могло стать причиной конфликта с потерпевшей.
REGNUM вчера в 05:15
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Фадеев показал фото Глюкозы в начале карьеры

Продюсер Максим Фадеев опубликовал архивный снимок юной Натальи Чистяковой, ставшей известной певицей под псевдонимом Глюкоза.
Слово и Дело вчера в 03:55
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Армия и оружие

США в 10 раз увеличат количество базирующихся в Польше войск

Матеуш Моравецкий, занимающий пост премьер-министра Польши, недавно заявил о намерениях США увеличить в 10 раз количество войск, базирующихся не территории страны.
OAnews вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Известия 01:30
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
Известия вчера в 06:52
Футбол

Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
NewInform вчера в 19:49
Политика

Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге

Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров.
Интерфакс вчера в 20:15
Культура

Актеры МХАТа имени Горького попросили Путина защитить

Труппа МХАТа имени Горького обратились к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросила защитить театр от "агрессивной кампании клеветы".
Московский Комсомолец вчера в 12:30
Общество

Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Lenta.ru вчера в 19:56
Общество

В США продадут являвшуюся аттракционом советскую подлодку

Советскую подводную лодку класса «Фокстрот», известную как «Скорпион», которая стоит на набережной в калифорнийском городе Лонг-Бич и более 17 лет используется в качестве туристического аттракциона, продадут анонимному покупателю.
Известия 02:14
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