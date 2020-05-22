Экономика
ТАССБолее 7 трлн рублей направили на выплату пенсий в 2019 году
Свыше 7 трлн рублей было направлено на выплату пенсий в 2019 году, это свыше 88% бюджета Пенсионного фонда России. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании правительства РФ.
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с чего всё началось
Исполнение бюджета ПФР по расходам в 2019 году составило 8 триллионов 627 миллиардов рублей, более 88% направлены на выплату пенсий. "Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей", - добавил министр.РИА Новости21 мая в 08:02
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Пенсионный фонд России в 2019 году направил на выплату пенсий 7 триллионов рублей
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Минтруд оценил средний размер страховой пенсии по старости в 2019 году
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