Общество
РЕН ТВБолее 80 миллионеров в мире призвали увеличить налоги на богатство
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с чего всё началось
Богатейшие люди США, Великобритании, Дании, Германии, Канады, Нидерландов и Новой Зеландии призвали свои правительства установить для них и других представителей элиты бессрочный повышенный налог, чтобы направить дополнительные средства на борьбу с экономическими последствиями пандемии, пишет 12 июля The Guardian.Фонтанка.Ру07:54
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Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска
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News.ru 15:37
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Еще один претендент в главы Черногорска идет как самовыдвиженец
На выборах главы Черногорска появился новый кандидат-женщина О Грудинине известно, что он окончил Казанский авиационный институт, имеет казанскую прописку, хотя родился в Черногорске.
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Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
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Политика
Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске в поддержку Фургала
Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала являются реакцией людей на нетривиальное событие, они имеют право выражать свое мнение, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 13 июля журналистам.
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В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
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Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
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При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
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СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
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Эксперт дала советы по увеличению срока хранения мяса после покупки
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