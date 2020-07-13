с чего всё началось

Более 80 миллионеров в мире призвали увеличить налоги на богатство

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1K

Футбол Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбольной деятельности Генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и тренера "Ростова" Валерия Карпина могут отстранить от футбольной деятельности, передает РИА "Новости". 13

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 7,5K

Космос В обнаружении черных дыр может помочь новый телескоп Астрономы предполагают, что Девятая планета может оказаться черной дырой, которую можно будет обнаружить при помощи телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, говорится в исследовании, опубликованном на сайте arXiv.org. 4

Футбол Еремин: мне не поступало предложений от «Спартака» Агент Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором московского "Спартака", передает "Чемпионат.com".

Энергетика «Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Космос Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска Ранее Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз», но по сути являются его аналогами. 684

Политика Еще один претендент в главы Черногорска идет как самовыдвиженец На выборах главы Черногорска появился новый кандидат-женщина О Грудинине известно, что он окончил Казанский авиационный институт, имеет казанскую прописку, хотя родился в Черногорске. 1

Политика Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске в поддержку Фургала Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала являются реакцией людей на нетривиальное событие, они имеют право выражать свое мнение, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 13 июля журналистам. 816

Наука Выявлен «убивающий» коронавирус продукт Группа исследователей Университета Монпелье во Франции выявили «убивающий» коронавирус продукт.

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 16