Общество

РЕН ТВРЕН ТВБолее 80 миллионеров в мире призвали увеличить налоги на богатство

Письмо подписали 83 миллионера.
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с чего всё началось
Богатейшие люди США, Великобритании, Дании, Германии, Канады, Нидерландов и Новой Зеландии призвали свои правительства установить для них и других представителей элиты бессрочный повышенный налог, чтобы направить дополнительные средства на борьбу с экономическими последствиями пандемии, пишет
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