Экономика
Общественная служба новостейБолее 80% российских компаний повысили сотрудникам зарплаты
Больше всего (на 8%) зарплаты повысились не у рядовых сотрудников, а у топ-менеджеров, говорится в исследовании.
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с чего всё началось
Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.Известия07 ноября в 16:01
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Компании немного повышают зарплаты россиянам от безысходности
Национальная служба новостей08 ноября в 03:40
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Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
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Авто
Aston Martin показал новый кроссовер DBX в движении
В новом видео-тизере кроссовер Aston Martin DBX снят во время езды по лесной дороге в ночи.
Motor 02:22
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
РБК 04:54
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политическая Экспертиза 09 ноября в 18:09
Общество
Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона
Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Телеканал 360° 07:55
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
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На Украине назвали первый шаг к возвращению Донбасса
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо считает, что первым шагом к реинтеграции Донбасса должно стать упрощение пересечения линии разграничения.
Lenta.ru 09:22
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Политика
Российские журналисты попали под обстрел ВСУ
Российская газета 09:17
Происшествия
В Петербурге завели дело после отравления сотрудников «Ленты»
Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после отравления сотрудников ООО "Лента", сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:31
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных Президент Боливии Эво Моралес, на протяжении почти 14 лет правивший страной, объявил в минувшее воскресенье о своей отставке.
Коммерсантъ 02:47
Общество
Вице-президент РЖД подтвердил решение уйти в отставку
Старший вице-президент РЖД Александр Мишарин уйдет из компании, а впоследствии определится с дальнейшими планами.
РБК 08:11
Происшествия
Олег Соколов назвал убитую им Анастасию Ещенко «чудовищем»
Объясняя преступление (Анастасия была убита, расчленена, Соколов пытался утопить ее останки в Мойке), историк заявил, что она «бесилась» из-за его детей.
Московский Комсомолец 08:14
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо», матч остановили из-за расизма
Нева Спорт вчера в 12:39
Общество
В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»
РИА Новости 09:21
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 07:00
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили о готовности защититься от РФ
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
Комсомольская правда вчера в 23:32
Общество
Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
Ведомости 03:16
Общество
Глушаков требует от бывшей жены 204 млн рублей
Футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков хочет взыскать со своей экс-супруги Дарьи через суд 204 млн рублей.
BFM.ru 08:21
Экономика
«Это самый славный день». Путин простил «Ленфильму» полтора миллиарда ВТБ
По линии господдержки, через Фонд кино, с 2013 по 2017 годы Ленфильму перечислены 335 миллионов.
47 новостей 08:30
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Общество
Путин поздравил Пахмутову и отвернулся от Малахова: кадры из Большого
Президент России Владимир Путин на сцене сообщил, что подписал указ о награждении Пахмутовой высшей наградой России-орденом Андрея Первозванного.
Московский Комсомолец 04:56
Политика
Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках оборудования
Президент России Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках российского оборудования при выполнении национальных проектов.
RT на русском 07:28
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Общество
Кузбасский город оказался одним из худших в России для жизни детей
По результатам недавнего опроса, в котором приняли участие 90 тысяч человек из 200 городов России, был составлен рейтинг городов по довольству инфраструктурой для жизни с детьми.
VSE42.RU 05:35
Общество
Вассерман рассказал о причинах демографического спада в мире и в РФ
В РФ довольно активно ищут способы преодоления демографического спада, но пока результат этих усилий весьма ограниченный, считает политический консультант Анатолий Вассерман.
REGNUM 01:50