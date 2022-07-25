Газета.RuБолее 80% россиян пожелали жить в своем загородном домеБольшая часть россиян (82%) захотели жить в своем загородном доме.Газета.RuНа собственные накопления рассчитывают 15% опрошенных, а 14% пока не приняли решения по финансовому вопросу.РБКЧетверть опрошенных признались, что не готовы к дополнительным расходам, 13% переживают за отсутствие инфраструктуры.РБККак ранее сообщал портал DOMEX-Недвижимость, в 2021 году частные дома также хотели приобрести более 70% россиян.DOMEX-НедвижимостьЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРБКREGNUMVSE42.RUDOMEX-НедвижимостьПодробнее о событииБольшинство россиян заявили о желании приобрести загородный домVSE42.RU04:46Названа доля россиян, мечтающих о своем домеРБК02:00Самое цитируемоеНазвано число жителей России, мечтающих приобрести собственный домREGNUM04:31РБК: более 80 процентов россиян мечтают о собственном загородном домеLenta.ru03:07Стало известно, сколько россиян хотят купить собственный домDOMEX-Недвижимость02:35Более 80% россиян пожелали жить в своем загородном домеГазета.Ru04:18Показать ещёОценить17Поделиться