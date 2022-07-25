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Более 80% россиян пожелали жить в своем загородном доме

Большая часть россиян (82%) захотели жить в своем загородном доме.
Газета.Ru
На собственные накопления рассчитывают 15% опрошенных, а 14% пока не приняли решения по финансовому вопросу.
РБК
Четверть опрошенных признались, что не готовы к дополнительным расходам, 13% переживают за отсутствие инфраструктуры.
РБК
Как ранее сообщал портал DOMEX-Недвижимость, в 2021 году частные дома также хотели приобрести более 70% россиян.
DOMEX-Недвижимость

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Большинство россиян заявили о желании приобрести загородный дом
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