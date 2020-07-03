Экономика

REGNUMREGNUMБолее 80 тонн золота в Китае оказались поддельными

Компания привлекла кредиты на сумму 20 млрд юаней ($2,8 млрд), а в залог банка оставила эти слитки. Отмечается, что 83 тонны золота эквивалентны 22% годового производства в Китае и 4% всего запаса этого драгоценного металла.
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с чего всё началось

Медь вместо золота

Остроты ситуации добавляет то, что залоги были застрахованы государственной страховой компанией PICC Property and Casualty. Wuhan Kingold Jewelry считается крупнейшим переработчиком золота в Центральном Китае.
Ведомостивчера в 17:36

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В Китае раскрыли аферу с 80 тоннами поддельного золота

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В Китае вскрыли аферу с 83 тоннами фальшивого золота

Общественное телевидение России11:49

В Китае часть золотого запаса оказалась подделкой

Lenta.ru04:30

Часть золотого запаса в Китае оказалась подделкой

News.ru06:20

Часть золотого запаса Китая оказалась фальшивкой: это один из крупнейших подобных скандалов в истории

БИЗНЕС Online04:59

Золотой запас Китая «треснул» - отразится ли сенсация с подделкой на России? Мнение эксперта

Царьград09:52

Медь вместо золота

Ведомостивчера в 17:36
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
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Происшествия

В США освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила

В Соединенных Штатах освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила Питера Мэллори, передает New York Post.
Газета.Ru 15:38
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
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Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
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Общество

ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса

Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции.
Lenta.ru 16:01
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Шоу-бизнес

Бутман назвал Авербуха причиной развода с женой

NewInform 13:37
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Общество

Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки

Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 15:43
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Общество

В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса

«Ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
RT на русском 17:00
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
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Политика

В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон искажает в своих воспоминаниях информацию о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Газета.Ru 14:06
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Общество

В Британии скончался самый старый кот в мире

В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail.
Газета.Ru 15:12
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
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Общество

Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля

Режим карантина сняли в Краснодарском крае с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима "Повышенная готовность".
ТАСС 09:39
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Технологии

Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне

The GEEK 03:16
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия вчера в 07:44
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Политика

Путин заявил о необходимости привлекать больше мигрантов в Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране скоро будет не хватать рабочих и необходимо привлекать больше мигрантов.
Газета Кемерова 11:37
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Кино

Гильдия киноактеров запретила съемки в проекте Майкла Бэя

В официальном предупреждении сообщается: Производители фильма «Певчая птица» не смогли завершить процесс подписания соглашения с Гильдией киноактеров.
Popcornnews.ru 05:15
Политика

Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок

Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости вчера в 11:51
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Футбол

«Локомотив» заявил о готовности обменять Миранчука на Лаксальта

По словам Джанлуке Ди Марцио (итальянский журналист), москвичи могли бы обменять футболиста полузащиты Алексея Миранчука на уругвайского хавбека Диего Ласкальта.
CT news 12:13
Общество

Бизнесмен Зотов из «списка Титова» освобожден из-под стражи

Мера пресечения члену "списка Титова", экс-руководителю компании "Трансфин-М" Дмитрию Зотову, который обвиняется в мошенничестве, была изменена в связи с выявленными прокурорами нарушениями уголовно-процессуального кодекса, бизнесмен освобожден из-под стражи, сообщила "Интерфаксу" представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.
Интерфакс 16:35
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Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

РИА Новости 11:24
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Кино

Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон

В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform вчера в 11:18
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Футбол

«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового

CT news 14:25
Политика

Кремль ответил на критику поправок к Конституции из-за рубежа

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы журналистов ответил, что власти страны знакомы с критическими заявлениями иностранных коллег по поводу принятых поправок.
RuNews24.ru 06:32
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Политика

Глава офиса Зеленского примет участие во встрече в Берлине по Донбассу

Украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и руководитель офиса президента Андрей Ермак посетят в пятницу Берлин, в рамках визита запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств-участников "нормандского формата", сообщила пресс-служба главы государства.
РИА Новости 06:38
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Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим по итогам второй практики Гран-при Австрии

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», показал лучшее время по итогам второй практики стартового этапа сезона.
Советский спорт 11:24
Происшествия

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке

«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
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