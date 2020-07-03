Остроты ситуации добавляет то, что залоги были застрахованы государственной страховой компанией PICC Property and Casualty. Wuhan Kingold Jewelry считается крупнейшим переработчиком золота в Центральном Китае.

с чего всё началось

Компания привлекла кредиты на сумму 20 млрд юаней ($2,8 млрд), а в залог банка оставила эти слитки. Отмечается, что 83 тонны золота эквивалентны 22% годового производства в Китае и 4% всего запаса этого драгоценного металла.

Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными

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