Общество
REGNUMБолее 80 тонн золота в Китае оказались поддельными
Компания привлекла кредиты на сумму 20 млрд юаней ($2,8 млрд), а в залог банка оставила эти слитки. Отмечается, что 83 тонны золота эквивалентны 22% годового производства в Китае и 4% всего запаса этого драгоценного металла.
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с чего всё началось
В Китае раскручивается один из крупнейших в истории скандалов с фальшивым золотом. В центре его – крупный китайский производитель ювелирных изделий из золота Wuhan Kingold Jewelry.Ведомостивчера в 17:36
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Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord полностью раскупили по предзаказам
ToDay News Ufa 15:01
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия вчера в 07:44
Армия и оружие
РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru 00:52
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
Авто
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка
В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета 12:54
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК вчера в 08:16
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца
Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета 15:19
Здоровье
Еще у 25 человек обнаружили коронавирус в Сахалинской области
В Сахалинской области за сутки коронавирус подтвердился у 25 человек. Общее количество заболевших в регионе возросло до 844.
EastRussia 01 июля в 21:54
Экономика
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ вчера в 10:01
Футбол
Атлетико — Мальорка 3:0
Metaratings 17:55
Космос
Короны черных дыр назвали источниками высокоэнергетичных нейтрино
Live24 вчера в 05:58
Общество
ПФР объяснил, в каком случае можно не дождаться детского пособия
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пособие в размере 10 тысяч рублей в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием.
URA.Ru 17:41
Происшествия
Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции
В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
RT на русском 18:28
Армия и оружие
Украинская армия открыла огонь сразу по двум населенным пунктам ЛНР
3 июля 2020 года Вооруженные силы Украины в очередной раз подвергли обстрелу населенный пункт Березовское из вооружения БМП-2, в результате обстрела поврежден ряд домостроений по улице Кирова.
Новостной фронт 14:37
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 15:05
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru 06:19
Игры
NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series X станет первой игрой стоимостью $ 70
Версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series X появятся до конца года.
Чемпионат вчера в 12:52
Шоу-бизнес
Дочь Бодрова-младшего впервые вышла в свет
Дочь актера Сергея Бодрова-младшего Ольга впервые вышла к широкой публике.
Рамблер вчера в 15:06
Общество
Red Bull подала официальный протест против Mercedes
ToDay News Ufa 16:45
Авто
Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux
Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net 02:16
Гаджеты
Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз
Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка.
Astera 11:47
Авто
Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей
Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
АБН 16:44
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Хоккей
ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею
ЦСКА выиграл Кубок Континента, набрав 94 очка, а потому получил золотые медали чемпионов России, а "Ак Барс" и СКА закончили регулярный сезон с 93 очками каждый, так что в их случае было решено вручить два комплекта серебряных медалей.
Газета.Ru 12:11
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 млн человек.
Известия 19:59