В Китае раскручивается один из крупнейших в истории скандалов с фальшивым золотом. В центре его – крупный китайский производитель ювелирных изделий из золота Wuhan Kingold Jewelry.

с чего всё началось

Компания привлекла кредиты на сумму 20 млрд юаней ($2,8 млрд), а в залог банка оставила эти слитки. Отмечается, что 83 тонны золота эквивалентны 22% годового производства в Китае и 4% всего запаса этого драгоценного металла.

Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными

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