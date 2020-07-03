Общество
REGNUMБолее 80 тонн золота в Китае оказались поддельными
Компания привлекла кредиты на сумму 20 млрд юаней ($2,8 млрд), а в залог банка оставила эти слитки. Отмечается, что 83 тонны золота эквивалентны 22% годового производства в Китае и 4% всего запаса этого драгоценного металла.
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с чего всё началось
В Китае раскручивается один из крупнейших в истории скандалов с фальшивым золотом. В центре его – крупный китайский производитель ювелирных изделий из золота Wuhan Kingold Jewelry.Ведомостивчера в 17:36
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Хоккей
ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею
ЦСКА выиграл Кубок Континента, набрав 94 очка, а потому получил золотые медали чемпионов России, а "Ак Барс" и СКА закончили регулярный сезон с 93 очками каждый, так что в их случае было решено вручить два комплекта серебряных медалей.
Газета.Ru 12:11
Наука
На коже вокруг глаз китовой акулы были обнаружены зубы
Благодаря тысячам мелких зубов акулы уберегают важный орган чувств от биологических и механических повреждений.
Evo-rus.com 00:33
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца
Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета 15:19
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
Общество
Китай объяснил отказ от канадского газа в пользу российского
Китай значительно сократил покупки газа в Канаде, но уже успел нарастить соответствующие поставки газа из России.
ToDay News Ufa 08:14
Происшествия
В Алабаме при стрельбе в магазине погиб восьмилетний ребенок
Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в магазине в городе Хувер в американском штате Алабама, сообщает городская полиция.
РИА Новости 22:33
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия 20:46
Экономика
Новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого смогут получить россияне
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Здоровье
Новосибирская область получила 31 новый аппарат ИВЛ
В Новосибирскую область поступает новое медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом, купленное на федеральные средства.
АиФ Новосибирск 21:48
Общество
В двух префектурах Японии из-за ливней объявили эвакуацию
Для 145 тысяч человек, проживающих в префектурах Кумамото и Кагосима на юге Японии, было объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными ливнями и рекомендовано эвакуироваться.
Московский Комсомолец 20:24
Политика
Путин подписал указ о поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками».
RT на русском 08:38
Недвижимость
Минстрой призвал россиян не затягивать с покупкой квартиры
Минстрой советует россиянам не затягивать решение жилищной проблемы. Сейчас лучшее время, чтобы купить квартиру по ипотеке.
BFM.ru 09:23
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Политика
В России вступила в силу обновленная Конституция
Требуется принять примерно 80-90 законов, дабы реализовать новые положения Конституции РФ.
Замана 21:07
Футбол
«Локомотив» намерен летом подписать центрального защитника
Московский "Локомотив" намерен в предстоящее летнее трансферное окно подписать центрального защитника.
Газета.Ru 21:19
Происшествия
В Бурятии выявили более трёх тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
«Из 43 новых случаев COVID-19: 4 чел. — прибывшие из других регионов, 1 чел. — связаны с очагом в БСМП, 3 чел. — связаны с очагом в Тункинском районе, 5 чел. — работники рудников п. Ирокинда, 15 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 01 июля в 22:47
Шоу-бизнес
Фадеев раскрыл секрет похудения на 100 кг
Вес Фадеев сбросил не за один раз, а избавлялся от килограммов постепенно — по восемь в месяц.
News.ru 19:28
Общество
ПФР разъяснил россиянам новый порядок выплаты пенсий в июле
Как сообщили в пресс-службе ПФР, новый порядок оформлений, перерасчета и назначения пенсий начнет действовать в июле.
iReactor 13:30
Религия
Скандальный схимонах Сергий обратился к РПЦ: «Прошу мою судьбу вынести на суд народной совести»
Екатеринбург Онлайн 19:04
Происшествия
Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции
В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
RT на русском 18:28
Армия и оружие
СМИ сообщили об испытаниях танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме
В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко сообщил в интервью «РИА Новости», что беспилотный роботизированный вариант танка Т-14 «Армата» будет создан в 2018 году.
РБК 22:57
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия 20:43
Общество
Bloomberg: Boeing планирует прекратить выпуск Jumbo Jet
Компания не объявляла об этом официально, но из отчетности становится понятно, что через два года Boeing завершит строительство последних самолетов этого типа, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 20:24
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия вчера в 07:44
Общество
В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 18:50
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости 09:40
Происшествия
В Британии выследили крупную преступную группировку
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости вчера в 08:29