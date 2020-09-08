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АМИТЕЛ
АМИТЕЛ

Более 850 тысяч россиян переболели коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5099 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 1 035 789.В источнике
Подробнее о событии
Курьер. Среда. Бердск

Заразились коронавирусом 5 099 россиян за суки на 8 сентября

Курьер. Среда. Бердск05:48
АМИТЕЛ

Более 850 тысяч россиян переболели коронавирусом

АМИТЕЛ03:56
Город55.ру

Зараженных коронавирусом россиян стало больше на 5 099

Город55.ру04:17
SmolDaily

Оперштаб опубликовал актуальную статистику по COVID-19

SmolDaily04:03
Vesiskitim.ru

Новых 5 099 зараженных COVID-19 нашли за сутки на 8 сентября среди россиян

Vesiskitim.ru05:47

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты
РИАМОвчера в 06:50
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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Устроившая поножовщину в ульяновском «Гулливере» гражданка арестована

Экспресс, сегодня, 6 сентября, в помещении супермаркета "Гулливер" на улице Водопроводной (набережная УлГУ) гражданка нанесла работнице магазина многочисленные удары ножом по различным частям тела, после чего с места преступления скрылась.
Ульяновск.Экспресс09:38

Легендарный ЗИЛ возродят в виде полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Новые автомобили09:07
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Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
РИА Новости09:40
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В Крыму рассказали о готовности принять мониторинговую миссию ООН

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.
RT на русском01:08
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Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников

По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUM08:49