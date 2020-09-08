РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Под отзывную кампанию попали 440 370 автомобилей Kia, в том числе 283 803 Optima 2013–2015 годов выпуска и 156 567 внедорожников Sorento 2014 и 2015 годов, а также 151 000 Hyundai Santa Fe 2013–2015 модельного года.
Экспресс, сегодня, 6 сентября, в помещении супермаркета "Гулливер" на улице Водопроводной (набережная УлГУ) гражданка нанесла работнице магазина многочисленные удары ножом по различным частям тела, после чего с места преступления скрылась.
«Многие европейские лидеры уже сказали об этом в последние дни: пришло время, когда Германия должна пересмотреть сотрудничество по строительству газопровода "Северный поток-2" с Москвой», — считает она.
Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.
По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.