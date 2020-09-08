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АМИТЕЛ
АМИТЕЛ

Более 850 тысяч россиян переболели коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5099 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 1 035 789.В источнике
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Курьер. Среда. Бердск

Заразились коронавирусом 5 099 россиян за суки на 8 сентября

Курьер. Среда. Бердск05:48
Vesiskitim.ru

Новых 5 099 зараженных COVID-19 нашли за сутки на 8 сентября среди россиян

Vesiskitim.ru05:47
АМИТЕЛ

Более 850 тысяч россиян переболели коронавирусом

АМИТЕЛ03:56
Махачкалинские известия

В Дагестане выявили еще 78 COVID-носителей

Махачкалинские известия04:09

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
РИА Новости05:57
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Япония потратит $6,3 млрд на закупку вакцины у США и Великобритании

Правительство Японии одобрило расходы в размере 671,4 млрд иен ($6,32 млрд) из бюджетных резервов на обеспечение населения страны вакциной от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на японский минфин.
Ведомости04:44
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Глава ПАСЕ призвал Минск перестать задерживать участников протестов

Париж, 8 сентября 2020, 12:38 — REGNUM С призывом о прекращении задержания участников несанкционированных протестных акций обратился к властям Белоруссии представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM05:38
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Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены Алексея Навального

Глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль сообщил, что письмо супруги оппозиционера Алексея Навального к нему не соответствует по содержанию тому, которое он направил немецким врачам.
Русская Планета17:03
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