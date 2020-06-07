Экономика
ТАССБолее 8,5 млрд рублей налогового капитала начислили самозанятым
Федеральная налоговая служба (ФНС) России уже начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым в приложении "Мой налог". Об этом сообщил в интервью передаче "Вести недели" глава ФНС России Даниил Егоров.
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ФНС начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым
Rambler News Serviceвчера в 07:32
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Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Общество
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Росстат обнародовал статистику о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года.
RT на русском вчера в 00:00
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе ищет новую квартиру
StarHit.ru вчера в 23:00
Экономика
МЭЦ поможет бизнесу выйти на зарубежные рынки
В период пандемии компании получат возможность присоединиться к бизнес-миссиям в онлайн-формате и представить свои товары или услуги контрагентам на целевом рынке.
ТАСС 01:48
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Единоборства
Конор Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Напомним, ранее Макгрегор уже дважды объявлял о завершении карьеры в апреле 2016-го и в марте 2019-го.
Матч ТВ вчера в 08:46
Экономика
Власти Гонконга начнут 8 июля выплаты населению в связи с пандемией
Правительство Гонконга 8 июля начнет осуществлять обещанные выплаты населению по 10 тыс. гонконгских долларов ($1 290) в рамках помощи в условиях пандемии нового коронавируса.
ТАСС 00:12
Общество
Онищенко рассказал о вреде антисептиков
Ранее дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала о нескольких правилах, которые помогают избежать вредного воздействия антисептиков и длительного ношения одноразовых перчаток.
Известия 00:08
Космос
ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем
На заседании совета Space19+ в Севилье, Испания, в ноябре прошлого года, ЕКА получила полное финансирование для доведения конструкции двигателя Prometheus до технической зрелости, подходящей для промышленности.
AstroNews.ru 06 июня в 06:42
Общество
В России может появиться минимальная почасовая оплата труда
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
Политика
В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости вчера в 16:24
Авто
3 нововведения, которые затронут автомобилистов летом
Эксперты Vuslon назвали три основных нововведения, которые затронут российских автомобилистов этим летом.
Автоновости дня 02:04
Общество
Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве
График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК 06 июня в 21:58
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Футбол
В РФС рассказали, кто будет хозяином матча «Спартака» с «Зенитом»
Хозяин поля полуфинальной встречи Кубка России, в которой санкт-петербургский «Зенит» будет сражаться с московским «Спартаком», будет определен после анализа целого ряда факторов.
ProstoProSport вчера в 16:58
Общество
Летний отпуск отменили 20 процентов россиян
Отменить свой отпуск этим летом из-за продолжающейся пандемии коронавируса решил каждый пятый россиянин.
Российская газета 00:41
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Американские автоэксперты опубликовали рейтинг наиболее ненадежных «автоматов» на автомобилях.
Тарантас Ньюс 06 июня в 10:59
Общество
В России колледжи продлили срок приёма документов
Абитуриенты смогут отправить копии своих документов и медицинских справок по электронной почте, через региональные порталы госуслуг или по почте.
Газета Республика Башкортостан вчера в 10:30
Здоровье
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05 июня в 04:58
Здоровье
Коронавирус отдыхает: в Хакасии за сутки только 9 заболевших
За сутки в Хакасии выздоровели 34 пациента с COVID-19, заболевших - 9 Еще 34 пациента с диагнозом COVID-19 прошли лечение и выздоровели в Хакасии.
ИА Хакасия 05 июня в 23:35
Происшествия
Пятеро подростков палками избили 10-летнего мальчика в Парголово
Пятеро подростков палками избили 10-летнего мальчика, который пришел на детскую площадку, чтобы покачаться на качелях.
Piter.tv 00:05