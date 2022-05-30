"Самая значимая проблема - спад спроса (62,2% ответов), далее следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту", - отмечают опрошенные представители бизнеса.
Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала спецоперации по защите Донбасса, прокомментировала оскорбление в свой адрес, которое 30 мая появилось на фасаде телецентра «Останкино» в Москве с помощью видеопроекции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил сотрудников Комитета госбезопасности республики, участвовавших в спецоперации на территории Украины по освобождению белорусских граждан, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
Российские военнослужащие нашли в подземных сооружениях завода «Азовсталь» изотермический фургон, в котором лежали 152 тела украинских солдат, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга.