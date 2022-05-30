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Более 86% компаний в РФ затронуты действием санкций

Деятельность более 86% российских компаний затронута введенными санкциями.
АБН
Согласно данным "Мониторинга текущего состояния бизнеса", 67,1 % предпринимателей испытывают результаты экономического спада.
ГЛАС.RU
Еще 24,9% предпринимателей охарактеризовали свое состояние как серьезный спад, а 7,1% - как кризис.
Интерфакс
"Самая значимая проблема - спад спроса (62,2% ответов), далее следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту", - отмечают опрошенные представители бизнеса.
Интерфакс

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Аппарат Бориса Титова сообщил, что санкциями оказались затронуты более 86% компаний
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Более 86% компаний в РФ затронуты действием санкций
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
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