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Более 86% компаний в РФ затронуты действием санкций

Деятельность более 86% российских компаний затронута введенными санкциями.
АБН
Еще 24,9% предпринимателей охарактеризовали свое состояние как серьезный спад, а 7,1% - как кризис.
Интерфакс
"Самая значимая проблема - спад спроса (62,2% ответов), далее следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту", - отмечают опрошенные представители бизнеса.
Интерфакс
Свыше 50% предпринимателей заявили, что в нынешней ситуации "необходимо отказаться от косметических изменений и кардинально менять правила игры - нужна новая экономическая модель, где будет удобно, выгодно и безопасно работать".
Финмаркет

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Санкции затронули более 86% российских компаний
Накануне.Ru19:02
Более 86% компаний в РФ затронуты действием санкций
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