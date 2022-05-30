"Самая значимая проблема - спад спроса (62,2% ответов), далее следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту", - отмечают опрошенные представители бизнеса.
Свыше 50% предпринимателей заявили, что в нынешней ситуации "необходимо отказаться от косметических изменений и кардинально менять правила игры - нужна новая экономическая модель, где будет удобно, выгодно и безопасно работать".
Россия пока не считает необходимой эвакуацию сотрудников посольств из недружественных стран, но предусмотрела меры на непредвиденный случай, заявил статс-секретарь замглавы российского МИД Евгений Иванов.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обещал устроить Вашингтону «образцово-показательную истерику», если администрация президента США Джо Байдена не предоставит Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Предполагается, что серия Alpha5 ограничится лишь 88 экземплярами, а всем остальным придется ждать следующих новинок бренда DeLorean: бензинового купе, электрического седана и большого электрического кроссовера.