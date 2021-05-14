Жители Нижегородской области по итогам первого квартала 2021 года взяли в банках 8,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 19,7 млрд руб. По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года это на 15% больше по количеству кредитов и на 36% больше по их общей сумме.

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