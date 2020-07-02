с чего всё началось

Роспотребнадзор сообщил о намерении провести исследование популяционного иммунитета у населения трех регионов России в середине июня. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что в Москве увеличилось число людей, который приобрели иммунитет к коронавирусу.

Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19

Энергетика Саудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну. 27

Общество Россия начала экспортировать препарат от коронавируса Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса «Авифавир». 244

Происшествия Источник: иномарка хоккеиста Анисина снесла столб электропередач Иномарка российского хоккеиста Михаила Анисина снесла столб электропередач в селе Козлово Тверской области, сообщает Telegram-канал LIFE Shot. 2

Кино Xiaomi откроет в Москве бесплатный автокинотеатр в формате drive-in Китайская компания Xiaomi объявила о запуске летнего бесплатного автокинотеатра Let Mi See.

Происшествия В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety. 191

Единоборства Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.

Энергетика Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский. 979

Общество Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля.

Политика Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG. 641

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж. 9

Общество В России повысили зарплаты военным и пенсии полицейским «Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту по призыву», — сообщается в документе, который опубликовали на портале правовой информации. 6K

Шоу-бизнес Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российские артисты "работают, как крепостные" и зачастую не получают денег за участие на государственных мероприятиях. 404

Гаджеты Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10 Экстренное обновление Windows 10 вышло на 2 недели раньше стандартного, которое нагрянет 14 июля. 14

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 73