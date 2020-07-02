Коронавирус

РБКРБКБолее 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19

Роспотребнадзор сообщил о намерении провести исследование популяционного иммунитета у населения трех регионов России в середине июня. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что в Москве увеличилось число людей, который приобрели иммунитет к коронавирусу.
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«Всего в пилотных регионах обследовано 8168 человек, из них 2722 в Санкт-Петербурге, 2758 в Тюменской области, 2688 волонтёров в Хабаровском крае», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 20:57

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Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19

РБК00:25

Более 8 тыс. человек обследовано на иммунитет к коронавирусу в трех пилотных регионах РФ

ТАССвчера в 20:06

Роспотребнадзор проверил наличие коллективного иммунитета в трех регионах

Коммерсантъвчера в 21:41

Роспотребнадзор провел исследование иммунитета населения к COVID-19

Известиявчера в 21:24

Более 8 тысяч россиян обследовано на популяционный иммунитет к COVID-19

RT на русскомвчера в 20:57

В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19

РИА Новостивчера в 21:56

На Кубани идет изучение популяционного иммунитета к коронавирусу

Царьградвчера в 11:13
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Общество

В России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин.
REGNUM 05:53
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Футбол

Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко

Газета.Ru 03:27
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Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной

Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну.
Lenta.ru 06:32
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Общество

Россия начала экспортировать препарат от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса «Авифавир».
Коммерсантъ 07:07
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Происшествия

Источник: иномарка хоккеиста Анисина снесла столб электропередач

Иномарка российского хоккеиста Михаила Анисина снесла столб электропередач в селе Козлово Тверской области, сообщает Telegram-канал LIFE Shot.
Газета.Ru 06:24
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Кино

Xiaomi откроет в Москве бесплатный автокинотеатр в формате drive-in

Китайская компания Xiaomi объявила о запуске летнего бесплатного автокинотеатра Let Mi See.
Ридус 05:22
Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
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Политика

Песков: Регионы, где была низкая явка, наказывать не будем

В администрации президента РФ никто не собирается устраивать разбирательства с главами регионов, где была низкая явка на общероссийском голосовании.
Евразия Daily 06:54
8
Авто

Mercedes-Benz GLS стал самым бесполезным внедорожником для города

Автоновости дня 01:21
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Политика

Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля

Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
Ведомости 06:53
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Происшествия

В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера

В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
191
Политика

Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 05:42
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Единоборства

Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев

Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
Народные новости 03:09
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
979
Общество

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля.
РБК 07:11
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 90 человек

По информации Роспотребнадзора на четверг, 2 июня, прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Ростовской области составил 90 человек.
Kursk.com 04:14
1,3K
Общество

Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры

Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».
RT на русском 06:19
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Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
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Политика

Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США

Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service вчера в 07:12
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Гаджеты

Скручивающийся смартфон LG выйдет в начале следующего года

ITZine.ru 03:42
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке

Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж.
Территория новостей 03:19
9
Общество

В России повысили зарплаты военным и пенсии полицейским

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту по призыву», — сообщается в документе, который опубликовали на портале правовой информации.
URA.Ru 30 июня в 06:54
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Шоу-бизнес

Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российские артисты "работают, как крепостные" и зачастую не получают денег за участие на государственных мероприятиях.
VSE42.RU 00:40
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
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Гаджеты

Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10

Экстренное обновление Windows 10 вышло на 2 недели раньше стандартного, которое нагрянет 14 июля.
46ТВ 05:10
14
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
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Фигурное катание

Медведева, Загитова и Щербакова не вошли в новые международные пулы допинг-тестирования

В международные пулы допинг-тестирования ISU в сезоне-2019/20 входило 25 россиян, в их числе были Медведева и Загитова.
ТАСС Спорт 07:10
Общество

В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
РБК 07:20
Здоровье

Фитнес-центры и тренажёрные залы Иркутской области откроются с 3 июля

Возобновить тренировочный процесс смогут команды и сборные, а также начнут работать спортивные школы, конно-спортивные клубы, фитнес-центры и тренажёрные залы, сообщает 2 июля пресс-служба регионального правительства.
АиФ Иркутск 04:07
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