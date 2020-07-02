Коронавирус
РБКБолее 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19
Роспотребнадзор сообщил о намерении провести исследование популяционного иммунитета у населения трех регионов России в середине июня. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что в Москве увеличилось число людей, который приобрели иммунитет к коронавирусу.
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«Всего в пилотных регионах обследовано 8168 человек, из них 2722 в Санкт-Петербурге, 2758 в Тюменской области, 2688 волонтёров в Хабаровском крае», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 20:57
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Роспотребнадзор: Более 8 тыс. человек в РФ обследовано на популяционный иммунитет к коронавирусу в июне
Агентство Москвавчера в 20:26
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Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу
Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу 1 июля.
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Газета.Ru 02:28
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В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
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Месси забил 700-й гол за карьеру
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Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
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О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 30 июня в 05:57
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Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
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Бел.Ру 02:08
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
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С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Как сообщает ТАСС, World Athletics отклонил просьбу ВФЛА отсрочить дату выплаты штрафа за причастность экс-руководства организации к фальсификациям документов.
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Известия вчера в 09:33
Здоровье
75 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки
Общее число инфицированных в регионе достигло 4134 человек В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом.
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Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф
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Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Энергетика
Нефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала
Нефть марки WTI подорожала по итогам второго квартала текущего года на 93%, Brent - на 59%, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 30 июня в 16:03
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Шоу-бизнес
Пугачева организовала сюрприз-пикник для Галкина
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Общество
Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии
В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
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