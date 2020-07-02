с чего всё началось

Роспотребнадзор сообщил о намерении провести исследование популяционного иммунитета у населения трех регионов России в середине июня. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что в Москве увеличилось число людей, который приобрели иммунитет к коронавирусу.

Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 19

Спорт Состоялся релиз гоночной игры Trackmania Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме. 5

Армия и оружие Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. 43

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Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 36

Политика Белгород отличился самой низкой явкой на голосовании в регионе Самая высокая явка зафиксирована в Инвнянском районе — 93,02%. Всего по России этот показатель составил 65%, сообщает РБК.

Политика Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних. 303

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Общество В Карелии объявлены итоги голосования по поправкам в Конституцию По последним данным, явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ за шесть дней в Карелии составила 46,07%.

Спорт World Athletics отклонил просьбу ВФЛА отсрочить дату выплаты штрафа Как сообщает ТАСС, World Athletics отклонил просьбу ВФЛА отсрочить дату выплаты штрафа за причастность экс-руководства организации к фальсификациям документов.

Общество Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова» Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.

Энергетика Нефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала Нефть марки WTI подорожала по итогам второго квартала текущего года на 93%, Brent - на 59%, свидетельствуют данные торгов.