с чего всё началось

Ранее местная радиостанция Dalsan сообщала, что жертвами взрыва стали 50 человек. "Меня проинформировали, что число погибших превышает 90 человек, среди них 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лиц и 4 иностранца", - написал он в своем официальном Twitter-аккаунте.

Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90

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