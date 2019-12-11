Происшествия
РИА НовостиЧисло погибших при взрыве в Сомали превысило 90
Ранее местная радиостанция Dalsan сообщала, что жертвами взрыва стали 50 человек. "Меня проинформировали, что число погибших превышает 90 человек, среди них 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лиц и 4 иностранца", - написал он в своем официальном Twitter-аккаунте.
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с чего всё началось
Он сообщил в своём твиттере, что получил информацию о "более 90 погибших, включая 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четырёх иностранцев".Интерфакс02:53
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