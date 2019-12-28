с чего всё началось

В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед. По его данным, среди них 73 мирных жителя.

Более 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали

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Политика Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом» «Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится в распоряжении на сайте кабмина страны.

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Здоровье Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.

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