Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъБолее 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали

В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед. По его данным, среди них 73 мирных жителя.
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось
"Меня проинформировали, что число погибших превышает 90 человек, среди них 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лиц и четыре иностранца", — написал он в Twitter
.
РИА Новости02:49

Подробнее о событии

Законодатель сообщил о гибели более 90 человек из-за теракта в Сомали

РБК03:45

Президент Сомали обвинил группировку «Аш-Шабаб» в причастности к теракту в Могадишо

ТАСС11:08

Президент Сомали возложил ответственность за сегодняшний теракт в Могадишо на группировку «Аш Шабаб»

Эхо Москвы11:37

Теракт в Сомали совершил смертник

Известия08:11

Что произошло за день: суббота, 28 декабря

Интерфакс12:30

Сомалийский депутат сообщил о 94 погибших при взрыве в Могадишо

RT на русском03:27

Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90

РИА Новости02:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:33, Ашберн
Происшествия

Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Крыму

Российская газета 09:03
Фигурное катание

Щербакова стала чемпионкой РФ по фигурному катанию

Чемпионкой России по фигурному катанию стала Анна Щербакова, которая показала лучшие результаты по сумме двух программ, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 11:48
Космос

Космический лифт: зачем ученые хотят протянуть кабель от Луны к Земле

РБК 25 декабря в 02:24
Шоу-бизнес

Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
iReactor вчера в 16:46
Происшествия

Водитель автобуса погиб в Подмосковье при столкновении с грузовиком

РБК 09:39
Шоу-бизнес

Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»

Суть событий вчера в 01:29
Авто

Toyota подготовила новый компактный кроссовер

Знаменитая японская фирма заявила о создании нового компактного кроссовера.
UsedCars.ru вчера в 08:55
Происшествия

В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:46
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Коммерсантъ 05:38
Армия и оружие

Скорость российских гиперзвуковых ракет вырастет до десяти махов

Максимальную скорость российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" планируется увеличить до более чем десяти махов (скоростей звука).
Вести.Ru 07:23
Единоборства

Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
МИР 24 02:35
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Политика

Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
News.ru вчера в 10:22
Происшествия

Саратовские полицейские вытащили из Волги незадачливых студентов

Вести.Ru 12:06
Происшествия

Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд

РБК 12:10
Политика

Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»

«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится в распоряжении на сайте кабмина страны.
RT на русском 08:37
Киберспорт

Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год

Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Игромания.ру 26 декабря в 13:55
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество

УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»

Вдохновившись концептами кемперов на базе «Буханки», представленных голландским подразделением УАЗа на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в Утрехте, российские заводчане тоже создали нечто подобное.
Автоновости дня 26 декабря в 08:19
Армия и оружие

Истребитель пятого поколения Су-57 поставят в войска в два этапа

Уже заключен госконтракт, по которому боевая авиация получит 74 Су-57. Криворучко отметил, что их поставят в войска в два этапа.
Российская газета 05:37
Общество

Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по киевскому мосту

Мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза принял участие в открытии движения по Шулявскому путепроводу в центре украинской столицы.
Газета.Ru 11:55
Армия и оружие

Броня крепка: Украина провела демонстративные учения танков в Донбассе

Infox.ru 08:25
Политика

Додон: Путин никого не наказывает, но и ничего не забывает

Газета.Ru 03:19
Армия и оружие

«Ингушетия» вошла в состав Черноморского флота России

В состав Черноморского флота России приняли малый ракетный корабль «Ингушетия», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр».
Новостной фронт 07:53
Общество

В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря

Президент подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за нелегальный оборот янтаря и других полудрагоценных камней.
Российская газета 11:16
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru 06:24
Здоровье

Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
ToDay News Ufa 26 декабря в 11:39
Общество

Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram

"Итоги года", - написала в своем посте Симоньян. Как известно, именно Роскомнадзор был инициатором блокировки Telegram.
Газета.Ru 09:17
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru вчера в 04:14
Политика

США хотят ввести миротворцев в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что в Донбасс необходимо ввести международных миротворцев в рамках возвращения Киеву контроля над регионом.
News.ru вчера в 06:31
Главное