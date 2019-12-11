Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъБолее 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали

В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед. По его данным, среди них 73 мирных жителя.
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"Меня проинформировали, что число погибших превышает 90 человек, среди них 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лиц и четыре иностранца", — написал он в Twitter
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