с чего всё началось

В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед. По его данным, среди них 73 мирных жителя.

Более 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали

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