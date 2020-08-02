«Киевский террорист» потребовал допуска к нему СМИ

Как сообщалось, около полудня в отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева зашел неизвестный мужчина, он сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.