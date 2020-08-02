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Независимая газета
Независимая газета

Россияне устали от дистанционной занятости

Общий тренд на расширение дистанционной занятости, похоже, не закрепился в России. После ослабления карантинных мер доля работающих из дома сотрудников значительно сократилась. По данным социологов, удаленная занятость за последние месяцы упала более чем вдвое.В источнике
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REGNUM

93% россиян против снижения зарплат сотрудникам на «удаленке»

REGNUM03:20
РЕН ТВ

Россияне не готовы быть на связи круглосуточно на удаленке

РЕН ТВ21:22
Live24

Россияне устали от дистанционной работы

Live2401:35
Известия

Более 90% россиян назвало недопустимым снижение зарплаты на удаленке

Известия23:05
Дума ТВ

При работе над поправками к закону об удаленке учтут мнение россиян

Дума ТВ03:10
Lenta.ru

Раскрыто отношение россиян к работе на удаленке

Lenta.ru20:51
Независимая газета

Россияне устали от дистанционной занятости

Независимая газетавчера в 12:11

«Киевский террорист» потребовал допуска к нему СМИ

Как сообщалось, около полудня в отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева зашел неизвестный мужчина, он сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
Интерфакс07:05

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.
Замана31 июля в 08:48
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Повышены лимиты, повышены налоговые ставки для УСН с 2021 года

С 1 января 2021 года после превышения лимита до доходам в 150 млн рублей, и, или лимита по численности персонала в 100 человек, компания не теряет право на применение упрощенной системы налогообложения.
Бухгалтерия.ру1 августа в 03:47
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Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС06:44
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Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

Алтайский районный суд постановил поместить под стражу на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека.
ТАСС06:23
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