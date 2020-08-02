Россияне устали от дистанционной занятости
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Общий тренд на расширение дистанционной занятости, похоже, не закрепился в России. После ослабления карантинных мер доля работающих из дома сотрудников значительно сократилась. По данным социологов, удаленная занятость за последние месяцы упала более чем вдвое.В источнике
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