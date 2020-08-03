Подавляющее большинство россиян считает недопустимым снижение зарплаты при переходе на удаленный режим работы, а также необходимость быть на связи в течение всего дня. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает «РИА Новости», со ссылкой на результаты исследования «Единой России».

Более 90% россиян назвало недопустимым снижение зарплаты на удаленке

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