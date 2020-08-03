Общество
ИзвестияБолее 90% россиян назвало недопустимым снижение зарплаты на удаленке
Подавляющее большинство россиян считает недопустимым снижение зарплаты при переходе на удаленный режим работы, а также необходимость быть на связи в течение всего дня. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает «РИА Новости», со ссылкой на результаты исследования «Единой России».
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Общество
Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Космос
НАСА показало вылавливание Crew Dragon из Мексиканского залива
НАСА выложило в Twitter видео, на котором показано вылавливание космического корабля Crew Dragon из Мексиканского залива и его погрузка на платформу Go Navigator.
Lenta.ru 04:13
Происшествия
Мужчина угрожает взорвать отделение банка в Киеве
В Киеве правоохранители пытаются найти общий язык с мужчиной, захватившим отделение банка в Шевченковском районе и угрожающим взорвать СВУ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Вести.Ru 06:21
Футбол
Семак рассказал, когда Ловрен сможет сыграть за «Зенит»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложностях подготовки к матчу за Суперкубок России, а также рассказал, когда за команду сможет дебютировать новичок Деян Ловрен.
Metaratings 07:45
Футбол
Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»
RT на русском 07:34
Политика
В СК Белоруссии назвали меру пресечения для задержанных россиян
Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что в отношении 33 задержанных россиян избрана «мера пресечения в виде заключения под стражу».
RT на русском 01 августа в 14:02
Экономика
Подсчитаны миллиардные потери российских олигархов
Самые большие потери понесли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (минус 5,4 миллиарда), глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов (5,18 миллиарда) и основатель инвестиционной компании «Волга Груп» Геннадий Тимченко (4,81 миллиарда).
Lenta.ru 07:15
Происшествия
Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании
Все станции московского метрополитена проверят из-за анонимного сообщения о "минировании".
Газета.Ru 04:44
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Общество
Ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова займет место Елены Ландер
RuNews24.ru вчера в 07:00
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж
Мама девушки показала фото из ЗАГСа. Дочь политика Бориса Немцова и владелицы PR-агентства Екатерины Одинцовой вышла замуж.
Летидор 05:45
Кино
Режиссер «Т-34» снимет фильм о легендарных шахматистах с Хабенским
Обладатель «Золотого орла» за работу над фильмом «Т-34» режиссер Алексей Сидоров готовит историческую драму.
Киноафиша России 31 июля в 05:43
Футбол
Стал известен бюджет московского «Спартака» на ближайший сезон
Бюджет московского "Спартака" на ближайший сезон составит 8,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба Антон Фетисов.
РИА Новости 07:28
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском вчера в 07:09
Здоровье
Хабиров обнародовал план вакцинации населения Башкирии от гриппа
Уфа, 3 августа 2020, 09:09 — REGNUM Порядка 60% жителей Башкирии должны быть привиты от гриппа текущей осенью в республике.
REGNUM 02:09
Общество
Список жизненно важных лекарств обновили в России впервые за 10 лет
«В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств», — сообщил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Телеканал 360° 04:40
Общество
В Минобороны заявили об отсутствии побочных эффектов от вакцины
В ведомстве заявили, что «никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено».
RT на русском 07:38
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
Главным сражением мероприятия стал бой между американцами, выступающими в средней весовой категории, Дереком Брансоном и Эдменом Шахбазяном.
CT news 07:05
Политика
В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском 06:30
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми удобными салонами
Picsnews.net вчера в 03:04
Общество
Рособрнадзор назвал число сдавших ЕГЭ на 100 баллов выпускников
RT на русском 07:44
Космос
Антирадиационный щит сделают из обнаруженной в Чернобыле плесени
Evo-rus.com вчера в 09:10
Общество
Медведев: ситуация с коронавирусом в США остается нестабильной
Ситуация с коронавирусом в США остается нестабильной - Медведев.
ТАСС 07:37
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Происшествия
Экс-жена историка Соколова положительно отозвалась о нем
Бывшая жена историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, дала экс-супругу положительную характеристику в ходе судебного заседания 3 августа.
Известия 07:19