Что смотреть в кинотеатрах, которые открылись после карантина

Как водится, после подобной завязки он обнаруживает себя человеком неглупым и оборотистым, быстро обзаводится друзьями (одного из них играет прекрасный артист Владимир Мишуков), вовсе не зная никаких иностранных языков, и впоследствии вновь возвращает себе память о прошлом.