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REGNUM
REGNUM

Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии

Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.В источнике
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Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии

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Как водится, после подобной завязки он обнаруживает себя человеком неглупым и оборотистым, быстро обзаводится друзьями (одного из них играет прекрасный артист Владимир Мишуков), вовсе не зная никаких иностранных языков, и впоследствии вновь возвращает себе память о прошлом.
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