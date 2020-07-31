Экономика
REGNUMБолее 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии
Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
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Футбол
Газизов допустил уход Кокорина из «Спартака» до истечения контракта
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не считает, что контракт с нападающим Александром Кокориным заключен на слишком долгий срок.
Bookmaker-ratings.ru 06:15
Общество
Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
РИА Новости 01:52
Футбол
Почеттино: я не перешёл в «Реал», потому что был счастлив в «Тоттенхэме»
Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, не жалеет ли, что не перешел в мадридский «Реал».
Чемпионат 07:47
Происшествия
На Кубани выявили 107 случаев коронавируса за сутки
Количество выявленных заразившихся COVID-19 за день на Кубани впервые с начала пандемии превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек, сообщает администрация региона.
РИА Новости 07:29
Хоккей
«Монреаль» в овертайме обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
"Монреаль" обыграл "Питтсбург" в овертайме со счетом 3:2 в первом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт вчера в 23:39
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину вытащили на берег
Бронемашину БРДМ-2, затонувшую в Керченском проливе 25 июля, вытащили на берег.
Аргументы и Факты 06:45
Политика
СМИ узнали о переносе послания Лукашенко к нации в преддверии выборов
Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к нации, которое было запланировано на 3 августа во Дворце Республики, может быть перенесено.
РБК 08:37
Политика
Турчинов призвал начать уголовное расследование против Зеленского
Турчинов призвал возбудить уголовное дело против Зеленского за то, что он ещё не ввел военное положение в стране и не начал войну против России.
Pravda.Ru 04:15
Политика
СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных россиян
29 июля в Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, связанных, по мнению Минска, с ЧВК Вагнера.
РБК вчера в 15:32
Политика
Прилепин указал на связь задержания россиян в Белоруссии с Китаем
Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
Взгляд.ру 08:03
Происшествия
Петербуржцы заметили двух лосят на Горском шоссе
Жители Петербурга заметили двух лосят на Горском шоссе в Выборгском районе города в ночь на воскресенье, 2 августа.
Мойка78 08:13
Происшествия
В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП
В автоаварии в Волгоградской области погибли четыре человека, а также сильно пострадал маленький ребенок.
Российская газета 08:24
Политика
ЦИК Белоруссии отказал в установке камер на участках за счет граждан
ЦИК Белоруссии отказался от предложения об установке видеокамер на избирательных участках для организации круглосуточной прямой трансляции, говорится в документе, который опубликовал портал Tut.by.
Коммерсантъ 07:04
Экономика
В России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице
В Федерации полагают, что пособие должно быть как минимум размером с прожиточный минимум в конкретном российском регионе за период с апреля по июнь.
Evo-rus.com вчера в 09:18
Общество
В Минздраве предложили поднять акцизы на табак
Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
Музыка
Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров
МТВ онлайн вчера в 07:13
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после схода с путей вагонов с углем в Коми
"Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту схода 11 груженых грузовых полувагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:51
Общество
В Минобрнауки запланировали увеличение бюджетных мест в магистратурах
В ближайшие два года в российских вузах увеличат количество бюджетных мест в магистратуре.
РБК 08:05
Автоспорт
Россиянин Смоляр впервые выиграл гонку «Формулы-3»
Российский пилот команды ART Александр Смоляр стал победителем второй гонки четвертого этапа серии "Формула-3", завершившегося в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
Вести.Ru 06:43
Общество
Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничения на въезд в РФ для граждан Швейцарии в преддверии возобновления авиасообщения с этой страной 15 августа, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 07:11
Общество
Глава МВД Индии заболел коронавирусом
Глава МВД Индии Амит Шах заболел COVID-19 и ложится в больницу. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
РБК 08:33
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Игры
Xbox Series X и PS5 будут поддерживать новую Star Wars: Squadrons
Йен Фрэзиер, креативный директор проекта, рассказал, что Squadrons будет доступна и на Xbox Series X и PS5, однако никаких серьезных улучшений именно для этих консолей игра не получит.
NewInform 07:03
Политика
Кравчук хочет подключить США к переговорам по Донбассу
Глава украинской делегации в Минской контактной группе Леонид Кравчук считает, что при участии Соединенных Штатов урегулирование конфликта на Донбассе стало бы более эффективным.
Военное обозрение 04:18
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж после тяжелого развода с Телегиным
Певица Пелагея на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором представила поклонникам свой новый имидж.
Политическая Экспертиза 03:14