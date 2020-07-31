Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии

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