Более 98% пациентов с коронавирусом поправляются без особого лечения
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Более 98 % заболевших коронавирусом поправляются без специального лечения, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрия Киселёва.В источнике
С чего всё началось
«Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения»
Более того, преждевременно комментировать и результаты терапевтического применения «Ремдесивира», «Фавипиравира» и «Полиоксидония».
Известия17:01
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Комсомольская правда23:46