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Псковское агентство информации
Псковское агентство информации

Более 98% пациентов с коронавирусом поправляются без особого лечения

Более 98 % заболевших коронавирусом поправляются без специального лечения, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрия Киселёва.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения»

Более того, преждевременно комментировать и результаты терапевтического применения «Ремдесивира», «Фавипиравира» и «Полиоксидония».
Известия17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Около 98% больных COVID-19 поправляются без специального лечения

РЕН ТВ18:12
Российская газета

Большинство россиян поправились от COVID-19 без серьезного лечения

Российская газета22:24
РИА Новости

Ученый: большинство заболевших COVID-19 россиян выздоровели без лечения

РИА Новости21:11
Комсомольская правда

Большинство заразившихся коронавирусом россиян выздоравливают без особого лечения

Комсомольская правда23:46
Lenta.ru

Названа доля выздоравливающих без лечения от COVID-19 россиян

Lenta.ru17:45
Life.ru

Специалист рассказал, что большинство пациентов с коронавирусом выздоравливают без особого лечения

Life.ru17:39
Известия

Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения

Известия17:02
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Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
Известиявчера в 16:27
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Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
РИА Новости00:05
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В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
Телеканал RTVIвчера в 05:11
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru24 июля в 09:24
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В США скончался актер Джон Сэксон

За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ruвчера в 10:01
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБКвчера в 02:16
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СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Российская газета25 июля в 07:07
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