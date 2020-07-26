Коронавирус
Live24Более 98% россиян с коронавирусом поправляются без особого лечения
Глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев в беседе с газетой «Известия» рассказал, по каким причинам нельзя принимать рецептурные препараты без назначения лечащего врача.
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с чего всё началось
Более того, преждевременно комментировать и результаты терапевтического применения «Ремдесивира», «Фавипиравира» и «Полиоксидония».Известиявчера в 17:01
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Фармаколог рассказал, что более 98% заболевших COVID-19 выздоравливают без особого лечения
Online47.ruвчера в 17:16
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Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии
Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Lenta.ru вчера в 07:43
Общество
Чемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом
В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
Футбол
«Челси» предложит за Кукурелью 30 миллионов евро
«Челси» предложит за футболиста 30 миллионов евро.
Евро-футбол.ру вчера в 08:56
Происшествия
Здание постройки XIX века загорелось в центре Казани
В центре Казани горит здание постройки XIX века - знаменитые Соболевские номера, что на улице Коротченко, напротив ЦУМа.
Вечерняя Казань 04:58
Общество
В России выявили 5635 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 84 российских регионах выявили 5635 больных COVID-19, у 24,9 процента симптомы отсутствуют.
РИА Новости 04:00
Здоровье
В России увеличилось число впервые выявленных случаев диабета
В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27 % по сравнению с 2010-м.
vtomske.ru 02:50
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Общество
Актер Куценко поддержал митингующих хабаровчан
Московский Комсомолец вчера в 20:08
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 03:32
Шоу-бизнес
Наталья Штурм сообщила, что сын Бари Алибасова готов похоронить отца
Территория новостей 01:37
Экономика
СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС вчера в 17:06
Общество
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 25 июля в 04:15
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко
Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:08
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
Кино
Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»
Ранее издание UfaTime.ru сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса отложены премьеры Disney и Paramount.
UfaTime.ru вчера в 10:36
Политика
США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru вчера в 16:06
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
Экономика
Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году
В кадастровой оценке 2020 года, которая оценивает стоимость недвижимости на 1 января текущего года, невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, пояснил решение не проводить данную оценку столичный мэр.
РБК 05:02
Экономика
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
Космос
«Сыну» робота «Федора» не доверят управлять космическим кораблем
РИА Новости 04:37
Авто
В Уфе ещё одна партия автомобилей должников уйдёт с молотка
Новые автомобили 02:13
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54