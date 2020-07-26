Коронавирус

Live24Live24Более 98% россиян с коронавирусом поправляются без особого лечения

Глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев в беседе с газетой «Известия» рассказал, по каким причинам нельзя принимать рецептурные препараты без назначения лечащего врача.
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с чего всё началось

«Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения»

Более того, преждевременно комментировать и результаты терапевтического применения «Ремдесивира», «Фавипиравира» и «Полиоксидония».
Известиявчера в 17:01

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Большинство россиян поправились от COVID-19 без серьезного лечения

Российская газетавчера в 22:24

Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения

Известиявчера в 17:02

Около 98% больных COVID-19 поправляются без специального лечения

РЕН ТВвчера в 18:12

Названа доля выздоравливающих без лечения от COVID-19 россиян

Lenta.ruвчера в 17:45

Специалист рассказал, что большинство пациентов с коронавирусом выздоравливают без особого лечения

Life.ruвчера в 17:39

Фармаколог рассказал, что более 98% заболевших COVID-19 выздоравливают без особого лечения

Online47.ruвчера в 17:16

Ученый: большинство заболевших COVID-19 россиян выздоровели без лечения

РИА Новостивчера в 21:11
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Происшествия

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

РИА Новости вчера в 22:38
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Армия и оружие

Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии

Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Lenta.ru вчера в 07:43
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Общество

Чемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом

В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
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Футбол

«Челси» предложит за Кукурелью 30 миллионов евро

«Челси» предложит за футболиста 30 миллионов евро.
Евро-футбол.ру вчера в 08:56
Происшествия

Здание постройки XIX века загорелось в центре Казани

В центре Казани горит здание постройки XIX века - знаменитые Соболевские номера, что на улице Коротченко, напротив ЦУМа.
Вечерняя Казань 04:58
2
Общество

В России выявили 5635 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в 84 российских регионах выявили 5635 больных COVID-19, у 24,9 процента симптомы отсутствуют.
РИА Новости 04:00
Здоровье

В России увеличилось число впервые выявленных случаев диабета

В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27 % по сравнению с 2010-м.
vtomske.ru 02:50
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Происшествия

Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям

Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
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Общество

Актер Куценко поддержал митингующих хабаровчан

Московский Комсомолец вчера в 20:08
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Политика

В Великобритании признали мощь российского флота

Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 03:32
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Шоу-бизнес

Наталья Штурм сообщила, что сын Бари Алибасова готов похоронить отца

Территория новостей 01:37
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Экономика

СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС вчера в 17:06
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Общество

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия вчера в 20:23
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Экономика

Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 25 июля в 04:15
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Общество

Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ

Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
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Общество

ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко

Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:08
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Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Кино

Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»

Ранее издание UfaTime.ru сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса отложены премьеры Disney и Paramount.
UfaTime.ru вчера в 10:36
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Политика

США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть

Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru вчера в 16:06
66
Общество

Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
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Экономика

Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году

В кадастровой оценке 2020 года, которая оценивает стоимость недвижимости на 1 января текущего года, невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, пояснил решение не проводить данную оценку столичный мэр.
РБК 05:02
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Экономика

В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
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Космос

«Сыну» робота «Федора» не доверят управлять космическим кораблем

РИА Новости 04:37
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Авто

В Уфе ещё одна партия автомобилей должников уйдёт с молотка

Новые автомобили 02:13
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Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
28
Происшествия

Родные членов экипажа пропавшего Ан-2 начали свою поисковую операцию

REGNUM 00:08
2
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
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