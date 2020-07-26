Более того, преждевременно комментировать и результаты терапевтического применения «Ремдесивира», «Фавипиравира» и «Полиоксидония».

с чего всё началось

Глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев в беседе с газетой «Известия» рассказал, по каким причинам нельзя принимать рецептурные препараты без назначения лечащего врача.

Более 98% россиян с коронавирусом поправляются без особого лечения

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