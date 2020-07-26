Коронавирус
ИзвестияБолее 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Киселёва "Известиям": "Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения"
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с чего всё началось
Более того, преждевременно комментировать и результаты терапевтического применения «Ремдесивира», «Фавипиравира» и «Полиоксидония».Известия17:01
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Шоу-бизнес
«Невероятно с ней повезло»: муж Гагариной увлекся тещей
Оказывается, фотограф поддерживает связь не только с детьми, но и с тещей.
7Дней.ру 16:55
Технологии
Microsoft переработает меню «Пуск» в Windows 10 до конца года
Вашингтон, 26 июля 2020, 11:07 — REGNUM Стартовое меню «Пуск» операционной системы Windows 10 будет изменено в новой версии, которая выйдет до конца 2020 года.
REGNUM 04:07
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Общество
Отдыхающих на Чёрном море ждёт комфортная погода
Отдыхающих на Чёрном море в ближайщую неделю ждёт комфортная погода, температура воды достигнет 27°C.
RT на русском 22:38
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Космос
Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота
Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости 20:21
Религия
Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes
Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Шоу-бизнес
Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста
Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия 21:22
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс 22:44
Армия и оружие
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Моя Москва.онлайн 24 июля в 00:19
Политика
Цепкало намерен вести предвыборную борьбу в Белоруссии из Москвы
Политическую борьбу намерен продолжать, находясь в Москве, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, об этом он рассказал в опубликованном 26 июля интервью журналу Forbes.
ИА Красная Весна 05:40
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 24 июля в 02:46
Общество
В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
Известия 21:16
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Шоу-бизнес
Наталья Штурм сообщила, что сын Бари Алибасова готов похоронить отца
По словам певицы, Алибасов-младший "заигрался" до такой степени, что действительно готов похоронить отца, "лишь бы не вылезать из телевизора".
РЕН ТВ 22:57
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 22:38
Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин 10:42
Футбол
Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
Говорит Москва 15:53
Общество
До 6 тыс. руб. Новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
Получается, что семья с одним ребенком, в которой оба родителя лишились работы, в августе в совокупности получит детское пособие размером в 6 тыс. руб.
Konkurent.ru 13:30
Футбол
«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу
Коммерсантъ 18:23
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru 21:57
Транспорт
Кабмин включил две автотрассы в список дорог федерального значения
Российское правительство расширило перечень автомобильных дорог федерального значения, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 03:21
Экономика
Тимченко продал «Стройтранснефтегаз» структурам «Газпрома»
Бизнесмены Геннадий Тимченко и Алексей Митюшов с партнерами продали связанным с «Газпромом» структурам компанию «Стройтранснефтегаз» — одного из крупнейших подрядчиков газодобывающего монополиста.
Компания вчера в 04:30
Общество
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»
Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна».
РБК 22:36
Происшествия
Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями
Изначально экс-чиновник обвинялся в получении взятки в 114 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), позднее обвинение переквалифицировали на ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Коммерсантъ 22:57
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13