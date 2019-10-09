Недвижимость
Соловей.ИнфоАренда жилья подорожала в России
Все типы съемных квартир подорожали в большинстве крупных российских городов по итогам третьего квартала. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на исследование портала «Мир квартир». За последние три месяца на 18% выросли ставки аренды «однушек» в Улан-Удэ, Туле, Череповце, Твери и Мурманске.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Нет ни в Туле, ни в Твери: дешевое жилье исчезает из российских городов
Московский Комсомолецвчера в 04:07
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
Политика
Зеленский: Майдана не боюсь, кровопролития не будет
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он не боится массовых акций протеста, т. е. нового Майдана.
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
Армия и оружие
Лавров заявил, что РФ будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о военной операции Турции в Сирии, сказал, что Москва будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары.
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
Общество
Гостей Саратовского экономического форума встречают «золотые девушки»
Всеобщее внимание привлекли "золотые девушки" в фойе музея, а также проект "Умной остановки" городского транспорта.
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
Политика
В Чечне посоветовали не сочинять сказки об отравлении Кадырова
Дудаев посоветовал авторам слухов не выдумывать "теории о покушении и отравлении" и сочинять сказки, а заняться более важными делами.
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
Политика
Украинские радикалы со стрельбой прорвались в Донбасс
Экономика
Путина попросили спасти авторынок и не повышать утильсбор
Российские автодилеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не повышать утильсбор.
Политика
Лавров: саммит «нормандской четверки» может быть нужен Киеву для пересмотра соглашений
Москва не исключает, что Киев требует созвать саммит в нормандском формате для пересмотра предыдущих договоренностей лидеров, российская сторона сделает все, чтобы этого не допустить.
Здоровье
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
Политика
Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.
Политика
Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом
Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Футбол
Гвардиола назвал единственного игрока «Ман Сити», которого он не продаст даже за 500 млн евро
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал футболиста, который является самым важным активом команды.
Экономика
Минск оценил свои потери от налогового маневра России в 2020 году
Потери белорусской экономики от российского налогового маневра в нефтяной сфере в 2020 году оцениваются в $400 млн.
Авто
Kia Seltos начал бить рекорды продаж
Новинка бренда Kia - кроссовер Seltos - оправдывает щедро розданные ему авансы.
Шоу-бизнес
Скончалась вдова актера Анатолия Папанова
Вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.
Футбол
Черчесов идет на рекорд. Россия уже сегодня может выйти на Евро-2020
Пока рекордной является квалификация ЧМ-1993, в которой Россия гарантировала себе проходное второе место в группе за два тура до конца, сыграв дома вничью с исландцами (1:1). В дальнейшем наши решали все проблемы в предпоследних или заключительных матчах групповых этапов либо в последующих стыках, а иногда и вовсе оставались без путевки.
Шоу-бизнес
Сергей Светлаков впервые показал старшего сына
Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
Здоровье
В России прооперировали девочку из США
Происшествия
Солдат заплатит более 25 млн рублей за сломанную артустановку
Военнослужащий Никита Проскурин должен выплатить Министерству обороны 25,4 миллиона рублей — стоимость самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион», которая сломалась по его вине при транспортировке, такое решение вынес Нальчикский гарнизонный суд.
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выдал дочь замуж за своего ровесника
На важное для дочери мероприятие Кирилл Сафонов прибыл вместе со своей новой семьей – с Сашей Савельевой и их малолетним сыном.
Армия и оружие
«Сирийские демократические силы» уничтожили четыре турецких танка
Политика
Зеленский прокомментировал скандальный телефонный разговор с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандальный телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом не мог повлиять на отношения Киева и Вашингтона.