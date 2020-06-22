Самыми быстрыми темпами финансовые состояния россиян увеличивались в 1999-2014 годах (13,5%), однако в 2014-2019 годах среднегодовой рост замедлился до 11,7%, а в 2018-2019 годах — до 10,4%.

с чего всё началось

Москва, 22 июня 2020, 11:47 — REGNUM Российские граждане располагают накоплениями в размере $1,6 трлн, при этом более 25% накоплений размещены за рубежом. Такие данные приводит в своём исследовании консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG).

Более четверти накоплений граждан России размещены за рубежом

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