Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбъем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн. В дальнейшем рост замедлится, говорится в исследовании «Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями — повестка CEO» консалтинговой компании BCG.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.
Forbesвчера в 17:00

Подробнее о событии

BCG рассказала, как Москва справилась с пандемией эффективней других мегаполисов

ПРАЙМ17:16

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

Коммерсантъ08:25

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Российская газетавчера в 17:10

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Lenta.ru01:51

Личное состояние россиян за 20 лет выросло в 16 раз

ТАСС03:12

Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

РБКвчера в 17:01

Пандемия резко замедлит рост богатства состоятельных россиян

Forbesвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
902
Происшествия

Стрелявшего в людей экс-депутата Петербурга лишили партбилета ЕР

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 13:04 — REGNUM Выстрелившего в людей бывшего муниципального депутата Петербурга на время решили членства в партии «Единая Россия».
REGNUM 06:04
220
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 17:14
Гаджеты

Apple представила операционную систему iOS 14

RT на русском 15:07
130
Футбол

ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»

Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду.
161.ru 12:49
4
Футбол

17-летний вратарь «Ростова» Попов рассказал, как изменилась его жизнь после матча с «Сочи»

Голкипер «Ростова» Денис Попов, который отразил 15 ударов в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10), рассказал о том, что изменилось в его жизни после дебюта в чемпионате России.
Спорт-Экспресс 16:58
Кино

Умер режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер

Режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер скончался в США в возрасте 80 лет, сообщает издание Variety.
РИА Новости 15:11
Происшествия

Волгоградский суд арестовал подозреваемого в убийстве студента

РИА Новости 15:15
499
Армия и оружие

В этот день и в этот час началась Великая Отечественная война

Военное обозрение вчера в 21:00
Игры

Трейлер The Last of Us Part II получил отредактированный момент

Vevby.ru 12:31
Политика

США приостановят выдачу ряда категорий рабочих виз

"Указ приостановит доступ к [рабочим] визам H1-B, H-4 и H-2B, L и большинству виз [категории] J до конца года", - приводит агентство его слова.
Российская газета 16:50
1
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
698
Общество

ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Коммерсантъ вчера в 17:58
64
Общество

В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв достигло 3 643 человек.
Эхо Москвы 16:04
913
Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
29
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 06:36
2,2K
Общество

Театралы призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина сообщила, что в адрес министра культуры Ольги Любимовой направлено письмо в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии".
Московский Комсомолец 05:16
116
Политика

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
32
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
4K
Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Гаджеты

NVIDIA готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 3090 и 3080

В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
Evo-rus.com 20 июня в 10:22
16
Армия и оружие

Т-90С показал свою мощь в Алжире

При выполнении задач по ликвидации бронетехники противника были задействованы высокоточные противотанковые комплексы «Корнет-Э».
ГЛАС.RU 09:28
2
Политика

Спецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене

Первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене был очень позитивным, заявил в понедельник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который возглавляет американскую делегацию.
РИА Новости 16:56
26
Экономика

Ювелирные сети сокращают число магазинов

Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ вчера в 17:59
6
Происшествия

Адвокат назвал новую причину, по которой Ефремов пьяным сел за руль

Вести.Ru 07:24
1,5K
Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
2,2K
Космос

Плутон изначально был океанической планетой

Другие планетологи считают, что Плутон в первые мгновения своей существования был теплой планетой, и его поверхность была покрыта океаном и атмосферой из азота и углеводородов.
ТАСС Наука 11:00
1
Космос

Американские ученые объяснили природу загадочных лучей в Антарктике

Некоторое время назад американские астрофизики обнаружили нечто странное в Антарктике — здесь были зафиксированы космические частицы, которые каким-то удивительным образом поступали не из космоса, а из Земли.
Planet Today 06:28
Шоу-бизнес

Плюс-сайз-модель провела тренировку в облегающем наряде и восхитила поклонников

Lenta.ru 11:41
Политика

Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное