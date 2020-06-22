Экономика
КоммерсантъРоссия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018 – 2019 годах они составили 10,4% против 9,6% в мире.
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с чего всё началось
За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.Forbes21 июня в 17:00
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В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Российская газета21 июня в 17:10
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Дни24 вчера в 10:58
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
Общество
Ургант иронично отреагировал на идею переименовать эскимо в США
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала иронично прокомментировал намерение американской компании переименовать эскимо, предложив «новое название» для мороженого.
ФАН вчера в 22:59
Политика
«Слуги народа» оконфузились, обсуждая Зеленского и женские достоинства коллеги при включенном микрофоне
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия вместе со своим однопартийцем Александром Корниенко неформально обсудили свою коллегу по парламентской фракции Ирину Аллахвердиеву.
Свободная Пресса 14:10
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
Происшествия
На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар
На российской антарктической станции "Мирный" вспыхнул пожар, жертв и пострадавших нет, сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
РИА Новости вчера в 11:22
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
Общество
Глава буддистов Тувы скончался от коронавируса
Скончался глава буддистов Республики Тува Башкы Джампел Лодой, сообщил на своей странице в соцсети глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Интерфакс 10:23
Происшествия
В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке
Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
REGNUM 05:42
Общество
Президент предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.
Российская газета 10:51
Происшествия
В Курской области суд освободил из колонии «Свидетеля Иеговы» из Дании, заменив часть срока на штраф
Льговский районный суд Курской области заменил оставшуюся часть шестилетнего срока «Свидетеля Иеговы» из Дании Денниса Кристенсена на штраф в 400 тысяч рублей.
Медиазона 14:45
Политика
Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве
На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
РБК 08:01
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин рассказал о мистическом совпадении в ДТП с Ефремовым
Известный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что смертельному ДТП при участии Михаила Ефремова предшествовали загадочные совпадения, словно предвещавшие трагедию.
iReactor 04:02
Политика
Путин заявил о необходимости «дожать, додавить» коронавирус
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что эпидемия коронавируса не закончилась и еще предстоит «дожать, додавить» инфекцию.
РБК 12:14
Кино
На НТВ стартовал сериал «Алекс Лютый»
Основанная на реальных событиях 12-серийная лента выходит на телеканале НТВ. Премьера картины прошла в День памяти и скорби, 22 июня.
Культуромания 11:07
Экономика
В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара
По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:51
Общество
Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 15:05
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Политика
Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса
Украина стоит на пороге масштабной экономической катастрофы с угрозой голода.
Известия 14:11
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Адвокат Эльман Пашаев рассказал о шоке артиста Михаила Ефремова после ДТП с его участием. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Lenta.ru 13:25
Политика
Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодня Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, передают РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 06:13
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Политика
Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве
Украинские власти препятствуют делегации депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" посетить парад Победы в Москве, заявил во вторник председатель политсовета партии Виктор Медведчук.
РИА Новости 13:20
Шоу-бизнес
Пугачева вновь станет бабушкой
Певица Алла Пугачева в третий раз станет двоюродной бабушкой, сообщает News.ru со ссылкой на сообщение ее племянника Влада.
Газета.Ru 03:50
Общество
Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло
Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru 14:53
Гаджеты
Honor MagicWatch 2 получает 85 новых спортивных режимов
Суббренд Huawei Honor объявил о масштабном обновлении своих умных часов под названием Honor MagicWatch 2. Новое обновление приносит в аксессуар поддержку 85-ти новых спортивных режимов.
ITZine.ru 10:19
Космос
Китай запустил последний спутник для навигационной системы Beidou
Китай произвёл во вторник успешный запуск на орбиту спутника Beidou-3GEO3, 55-го по счёту в спутниковом созвездии Beidou, завершив создание глобальной навигационной системы.
3DNews 05:14