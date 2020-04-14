В ближайшие полгода 27% российских компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала. Такие данные получили аналитики сервиса hh.ru в ходе ежеквартального исследования «Настроения работодателей», с результатами которого ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Под самой большой угрозой сегодня сектора экономики, связанные со сферой услуг, общественного питания, спортивной индустрией, выставочной деятельностью, туризмом. Неважно обстоят дела в гостиничном секторе, в сфере культуры, развлечений.

Уверены в увеличении зарплат в 1% компаний. Уверены в сокращении числа работников 12% работодателей, 25% полагают, что это скорее всего произойдёт. Не будут менять численность штата в 22% компаний, еще 21% работодателей готов набрать дополнительных сотрудников.

Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат

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