Коронавирус
REGNUMБолее четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат
Уверены в увеличении зарплат в 1% компаний. Уверены в сокращении числа работников 12% работодателей, 25% полагают, что это скорее всего произойдёт. Не будут менять численность штата в 22% компаний, еще 21% работодателей готов набрать дополнительных сотрудников.
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Под самой большой угрозой сегодня сектора экономики, связанные со сферой услуг, общественного питания, спортивной индустрией, выставочной деятельностью, туризмом. Неважно обстоят дела в гостиничном секторе, в сфере культуры, развлечений.
с чего всё началось
В ближайшие полгода 27% российских компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала. Такие данные получили аналитики сервиса hh.ru в ходе ежеквартального исследования «Настроения работодателей», с результатами которого ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Общество
В России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:30
Наука
Морские коньки усмирили иммунитет ради вынашивания детенышей
N+1 вчера в 15:00
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
Армия и оружие
СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии
В российских вооруженных силах выявлено как минимум три случая заражения коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с данными на 30 марта.
РБК 03:22
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек
Число случаев заражения в России достигло 21 102, за сутки в стране выявлено 2774 больных.
РБК 03:35
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова находится в реанимации
Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова.
Вестник Кавказа 12 апреля в 05:36
Армия и оружие
КНДР произвела запуски крылатых ракет
Российская газета 01:59
Общество
Эксперт ВШЭ заявила об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Ситуация с коронавирусом в России развивается по особому, отличному от других стран сценарию.
РБК 03:24
Здоровье
В Пермском крае коронавирус подтвержден у 13 медработников
Диагноз коронавирусная инфекция в Пермском крае официально подтвержден у 13 медработников.
Город342 01:54
Общество
В России зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России еще 2186 человек заразились коронавирусом.
Накануне.Ru 12 апреля в 03:44
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигло 49
В Саратовской области утром 14 апреля лабораторно подтверждены еще 5 случаев заболевания коронавирусом.
Регион 64 02:00
Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости вчера в 10:22
Культура
Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Piter.tv вчера в 04:00
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
Голикова призвала регионы подготовить коечный фонд
Регионы РФ на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом, нужно подготовить систему здравоохранения и коечный фонд, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 09:02
Общество
Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной
По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла.
РБК 00:23
Происшествия
На Кубани возбудили уголовное дело в отношении вора в законе
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Краснодара, он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии.
ТАСС вчера в 06:59
Экономика
Российский рынок акций начал неделю смешанной динамикой
Торги на российском фондовом рынке стартовали в понедельник слабо разнонаправленным движением основных индикаторов: к 10:01 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,15% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2673,72 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,14% до 1143,66 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Росбалт вчера в 03:50
Общество
Эксперты назвали срок внедрения вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса может быть создана в конце текущего или начале следующего года, однако сроки ее применения будут зависеть от результатов испытаний на добровольцах.
РБК 01:26
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Кино
На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»
С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
Kazanfirst.ru вчера в 00:41
Политика
Посольство России ответило на обвинения Пентагона в адрес RT и Sputnik
Обвинения в дезинформации о COVID-19 со стороны Пентагона в адрес новостного агентства Sputnik и телеканала RT являются безосновательными.
Известия 00:40
Общество
В Коммунарке рассказали о скрывающих правду пациентах с коронавирусом
Волонтер из больницы в Коммунарке рассказал о пациентах с коронавирусом, которые скрывали правду о том, с кем они контактировали.
Lenta.ru 03:26
Общество
В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм
В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:29
Общество
Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным
Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru вчера в 04:41
Космос
Аппарат «Луна-27» может застолбить место для российской лунной базы
Как отмечает агентство, вероятно, вокруг места посадки «Луна-27» в дальнейшем будет развернута российская лунная станция.
Известия вчера в 23:46