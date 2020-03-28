Число умерших от последствий коронавируса в Италии превысило 10 тыс. Об этом сообщил в глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек

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