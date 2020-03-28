Коронавирус

РБКРБКЧисло жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек

Число умерших от последствий коронавируса в Италии превысило 10 тыс. Об этом сообщил в глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
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Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек

РБКвчера в 15:50

Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 15:10

Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тысяч

Ридусвчера в 13:39

Число жертв коронавируса в Италии превысило десять тысяч человек

РИА Новостивчера в 13:32

Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс человек

Московский Комсомолецвчера в 13:29

В Италии от коронавируса умерли более 10 тысяч человек

РЕН ТВвчера в 13:27

Число погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тыс

Известиявчера в 14:21
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Здоровье

Ещё пять положительных тестов на коронавирус выявили в Бурятии

Опасную инфекцию заподозрили ещё у пяти жителей Бурятии, после чего сделали им тест на коронавирус, сообщает 29 марта пресс-служба правительства Республики Бурятия.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 23:53
Общество

Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса

Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Говорит Москва вчера в 08:23
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику

Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Национальная служба новостей вчера в 07:19
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Российская газета вчера в 23:10
Общество

Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
РИА Новости вчера в 21:30
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Армия и оружие

Под Екатеринбургом медицинский спецназ отработал действия на случай ЧС

На одном из полигонов под Екатеринбургом военнослужащие организовали модульный полевой госпиталь.
Pravda.Ru 27 марта в 09:42
Экономика

«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров

В документе отмечается, что члены Совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 млрд 956 млн 740 тыс. руб.
РБК вчера в 19:10
Общество

Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится.
РБК вчера в 20:53
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество

СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 21:43
Общество

На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Avia.pro 27 марта в 22:32
Наука

Чрезмерное потребление соли может негативно повлиять на иммунитет

Немецкие ученые во главе с профессором Боннского университета Кристианом Курцем решила проверить, как диета с повышенным количеством соли повлияет на восприимчивость организма к бактериальным инфекциям – в частности, к одной из самых распространенных бактериальных инфекций почек – пиелонефриту.
ТАСС Наука 26 марта в 11:21
Наука

Коронавирус становится неопасным при повышенной температуре

Экономика сегодня вчера в 16:25
Общество

В больницу в Коммунарке попал миллиардер

Lenta.ru вчера в 12:06
Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии

Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Shraibikus News 27 марта в 12:47
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в РФ и вышла на работу

У мужа Ашеровой взяли повторные тесты на коронавирус. Правоохранительные органы должны будут дать оценку действиям врача.
Pravda.Ru 27 марта в 14:22
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 20:01
Политика

Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев

Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 27 марта в 21:31
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС 27 марта в 22:05
Общество

Рошаль назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца.
Известия вчера в 11:12
Авто

Изображения нового Toyota Fortuner появились в Сети

Новый Toyota Fortuner впервые был замечен в январе текущего года во время испытаний в Таиланде.
Тарантас Ньюс вчера в 05:54
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости вчера в 02:12
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса

РБК вчера в 14:25
Авто

Skoda объявила скидки на автомобили в апреле

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
Автоновости дня 27 марта в 06:45
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске вчера в 10:20
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
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