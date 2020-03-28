Более десяти тысяч человек в Италии умерли от коронавируса. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ТАСС. За последние сутки число летальных исходов в стране составило 889.

Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса

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